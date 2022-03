Razkrivamo, za koliko bodo odpadle oddaje po denarnici udarile Marcela Štefančiča

Prejšnji teden je mnoge gledalce presenetila vest o odločitvi nacionalne RTV Slovenija, da za nekaj časa s sporeda umakne več tedenskih oddaj, med drugim tudi Studio City. V ponedeljek je bila na predvajana zadnja oddaja do volitev, še več, Marcel Štefančič se poslavlja do 9. maja. Kako se je poslovil od gledalcev, smo poročali v članku na tej povezavi.

Na RTV so nam sicer pojasnili, da v skladu z zakonskimi obveznostmi program Televizije Slovenija prilagajajo predvolilnemu obdobju. Na sporedu TV SLO 1 bodo ob ponedeljkih in četrtkih namreč predvolilna soočenja, ki jih bo ob tokratnih volitvah precej več kot v preteklosti. Poudarili so tudi, da so bile podobne prilagoditve programa tudi leta 2018, ko so predvolilna soočenja prav tako potekala ob ponedeljkih in četrtkih.

Pobrskali smo po arhivu naše TV-priloge Vikend iz leta 2018 in podatek vodstva RTV Slovenija drži: takrat je predvolilne oddaje na prvem programu vodila Tanja Gobec:

Kot odgovarjajo v uredništvu Studia City, sta pred štirimi leti odpadli le dve oddaji, prav tako je Štefančič vodil nedeljski volilni večer, nato pa je v ponedeljek sledil še Studio City s povolilno analizo. Letos pa ničesar od tega ni na sporedu, prvi ponedeljek po volitvah je namreč v tem terminu načrtovana oddaja Odmevi Plus, ki jo bo izvedel drug voditelj (spomnimo: RTV Slovenija ima prek 2000 zaposlenih, zato se mnogi sprašujejo, zakaj morajo ob tem najemati še zunanje sodelavce), teden kasneje pa je praznik, zato bi Studio City takrat tako ali tako odpadel.

V mesecu aprilu ob 1.600 evrov

Zanimalo nas je tudi, kaj bo do maja počel voditelj ter ali bo morda vodil katero od prevolilnih soočenj. »Ponujeno mu ni bilo nič, nobeno predvolilno soočenje ali povolilna analiza. Marcel je zunanji sodelavec, kar pomeni, da ne bo dobil nikakršnega honorarja, ker ne bo realiziral vodenja oddaj,« še odgovarjajo v uredništvu Studia City.

Na portalu Erar smo preverili, kako visoke honorarje prejema Štefančič ter za koliko se mu bodo odpovedi oddaj poznale na bančnem računu. Sodeč po naših izračunih, voditelj za vsako oddajo prejme 400 evrov plačila. Če ima mesec pet ponedeljkov, na račun prejme 2.000 evrov. V mesecu aprilu bo tako prikrajšan za 1.600 evrov.