Imamo odgovor RTV, zakaj so ukinili Tarčo, Tednik in Studio City

Mnoge gledalce je ta teden presenetila odločitev pristojnih na RTV, da za nekaj tednov s sporeda umaknejo oddajo tedenske oddaje Tarča, Tednik in Studio City. Na nacionalki smo preverili, zakaj so se tako odločili ter kaj bo po novem na sporedu ob ponedeljkih in petkih.

Prihajajo predvolilna soočenja

Kot pojasnjujejo na RTV, v skladu z zakonskimi obveznostmi program Televizije Slovenija prilagajajo predvolilnemu obdobju. Na sporedu TV SLO 1 bodo ob ponedeljkih in četrtkih (med 20. in 22. uro za parlamentarne stranke ter med 17.30 in 18.50 za izvenparlamentarne stranke) predvolilna soočenja. »Naj dodamo, da so bile podobne prilagoditve programa tudi leta 2018, ko so predvolilna soočenja prav tako potekala ob ponedeljkih in četrtkih.«

V letu 2018 so na nacionalki pripravili pet soočenj: dvakrat v ponedeljek in trikrat v četrtek. Kot so nam pojasnili pristojni, bodo letos pripravili 15 volilnih oddaj, in sicer 14 soočenj ter eno na dan volitev.