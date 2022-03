Preobrat na TV Slovenija? Po ukinitvi treh oddaj se je oglasila varuhinja

Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTV Marica Uršič Zupan je prejela več kot 400 odzivov glede začasne ukinitve televizijskih oddaj Studio City, Tednik in Tarča v času pred parlamentarnimi volitvami. Kot razvidno iz poročila, ki je bilo objavljeno na rtvslo.si, se gledalci sprašujejo, kaj je razlog za to programsko odločitev.

Varuhinja je od pristojnih pridobila pojasnila, vodstvu TV Slovenija pa predlaga, da tudi v predvolilnem času ohrani na sporedu oddaje Studio City, Tednik in Tarča (ali vsaj nekaj oddaj), saj so pričakovanja gledalcev, da imajo tudi v predvolilnem obdobju možnost gledanja oddaj, ki jih spremljajo že leta, po njenem mnenju upravičena.

Gledalci Studia City bodo bolj prikrajšani kot pred štirimi leti

Navedba vodstva Televizije Slovenija, da so tudi v vseh prejšnjih predvolilnih obdobjih pred parlamentarnimi volitvami volilna soočenja umeščali v termine drugih informativnih oddaj, po besedah varuhinje sicer drži. Vendar leta 2018 zaradi predvolilnih oddaj ni umanjkalo toliko oddaj, kot naj bi jih letos. »Leta 2018 so volilne oddaje zasedle šest terminov – dva ponedeljka, ko sta odpadli oddaji Studio City in Tednik (7.5., 28.5.), in štiri četrtke (10., 17., 24., 31.5.), ko je odpadel Studio 3 (Tarča, Globus, Točka preloma). Zvesti gledalci Studia City bodo letos torej mnogo bolj prikrajšani kot leta 2018.«

Prepozno pojasnjevanje TV Slovenija

Varuhinja podpira tudi v odzivih pogosto izraženo željo in pričakovanja, da so tudi v predvolilnem obdobju na sporedu oddaje s kritičnim pogledom na delovanje oblastnih organov, saj je to eden ključnih gradnikov delovanja demokratične družbe in bistvo delovanja medijev, javne RTV pa sploh. Veliko jeze in razočaranja gledalcev je po besedah Uršič Zupanove nastalo tudi zaradi slabega, pomanjkljivega in prepoznega pojasnjevanja TV Slovenija, zakaj namerava umestiti predvolilna soočanja prav na termin oddaje Studio City, Tednik in Tarča. »TV Slovenija bi morala za to poskrbeti pravočasno.«