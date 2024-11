Znano, kdaj bo pogreb priljubljenega ginekologa Stanka Pušenjaka

V nedeljo je prišla vest, da je nenadoma umrl priljubljeni ginekolog in porodničar Stanko Pušenjak. Za njim žalujejo mnoge znane osebnosti, širši javnosti pa je poznan tudi kot dolgoletni moderator portala med.over.net.

Poslednje slovo bodo bližnji, prijatelji in drugi izrekli 29. novembra ob 09:00 v Vežici sv. Antona na Plečnikovih Žalah. »Svojci sveče hvaležno odklanjajo,« je še zapisano ob najavi.

Ostal bo v spominu mnogih

Na forumu, kjer je v 23-ih letih odgovoril na več kot 85.000 vprašanj, so odprli spominsko knjigo, kjer se vrstijo zahvale in izkušnje žensk, ki jih je Pušenjak zdravil.

»Hvaležna za možnost in priložnost, da sem ravno z njim na UZ prvič slišala bitje srca svojega otroka, po vseh težavah, ki so me pestile na tej težki poti do te nosečnosti. Mnogokrat sem na tem forumu iskala njegovo pomoč in vedno se je odzval, za kar mu ostajam neizmerno hvaležna,« je le ena od zahval velikemu ginekologu.

Preberite še: