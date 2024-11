Umrl je Stanko Pušenjak, eden najbolj priljubljenih ginekologov pri nas

Umrl eden najbolj znanih in priljubljenih ginekologov in porodničarjev v Sloveniji Stanko Pušenjak, poroča Žurnal24. Kot navajajo, je bilo zanj usodno nenadno poslabšanje zdravja.

Leta 1997 je kot specialist ginekologije in porodništva začel delovati na kliničnem oddelku za perinatologijo Ginekološke klinike UKCLJ. Njegovo delo je obsegalo obravnavo nosečnic v ambulanti za patološko nosečnost in ultrazvočni ambulanti, delo na perinatalnem dnevnem centru ter na oddelku za patološko nosečnost. Aktiven je bil tudi v porodnem bloku in na oddelku za otročnice, piše na spletni strani Leonišča, kjer je še vedno naveden kot zdravnik, ki deluje v njihovem zavodu.

Poleg kliničnega dela je bil Pušenjak znan po svojem svetovalnem delu na spletnem portalu Med.Over.Net, kjer je vrsto let odgovarjal na vprašanja uporabnikov s področja ginekologije in porodništva.