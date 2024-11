Tanja Fajon z ganljivim zapisom: »Težko je najti prave besede, dragi Stanko, hvala za vse«

Kot smo že poročali, so na forumu Med.Over.Net. sporočili, da je umrl eden najbolj znanih in priljubljenih ginekologov in porodničarjev v Sloveniji Stanko Pušenjak. Poleg kliničnega dela je bil Pušenjak znan po svojem svetovalnem delu na spletnem portalu Med.Over.Net, kjer je vrsto let odgovarjal na vprašanja uporabnikov s področja ginekologije in porodništva.

Na družbenem omrežju X se je z ganljivim zapisom od Pušenjaka poslovila podpredsednica Vlade Republike Slovenije in zunanja ministrica Tanja Fajon: »Težko je najti prave besede. Šok, izguba. Še dober teden nazaj sva bila v stiku. Življenje ne prizanaša. Iskreno sožalje družini, najbližjim, prijateljem. Dragi Stanko, hvala za vse.«

Pustil neizbrisno sled

V Sindikatu Fides si ga bodo zapomnili kot enega tistih, ki si je upal na glas povedati. »Stanko Pušenjak je v zdravniškem svetu in v življenjih svojih pacientk pustil neizbrisno sled. V Fidesu si ga bomo zapomnili kot enega tistih, ki si je upal na glas povedati, kam drvi naš javni zdravstveni sistem. Vsem njegovim bližnjim izrekamo iskreno sožalje.«

Navdih za vse

»Dragi prijatelji, z neizmerno žalostjo sporočamo, da nas je zapustil ustanovni član naše stranke, Stanko Pušenjak. Ljudska veličina, predan zdravnik in človek z velikim srcem, ki je svoje življenje posvetil pomoči drugim. Stanko je bil ne le steber naše skupnosti, temveč tudi navdih za vse nas. Njegova ljubezen do ljudi in poklicne odličnosti bo za vedno ostala v naših srcih. Hvaležni smo za vse, kar je storil za nas, za našo stranko in za vse tiste, ki so imeli privilegij, da so ga poznali. Počivaj v miru, dragi Stanko. Nikoli te ne bomo pozabili,« pa so na družbenem omrežju X zapisali na Resni.ci.