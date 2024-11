To je bilo zadnje Pušenjakovo sporočilo, oglasil se je njegov prijatelj

Pisali smo, da je umrl znani ginekolog in porodničar Stanko Pušenjak. Kot vrhunski strokovnjak v UKC Ljubljana je deloval tudi kot dolgoletni moderator portala med.over.net. Na forumu se je oglasil Pušenjakov prijatelj, dolgoletni sodelavec, župan občine Škofljica in ustanovitelj foruma Overnet Primož Cimerman, ki je na portalu ABC ginekologije in porodništva odprl tudi spominsko knjigo za vse, ki bi želeli napisati besede slovesa.

Cimerman je v enem od zapisov na facebooku med drugim zapisal: »Ob današnji jutranji meditaciji, molitvi, sem prižgal svečko v veselju, da sem lahko prejel ogromno modrosti od tebe, prijatelj moj. /.../ Še nekaj dni nazaj sva se objela, sklenila, da se srečava, in objela sva se v slovo na tej zemlji. Radosti me to, da sva oba razumela, da je to tukaj samo pot, ki jo moramo vsi prehoditi in se ne konča s tem zemeljskim življenjem,« je navedel Cimerman, ki mu je bil Pušenjak velik navdih, vzornik in človek z veliko začetnico.

Forum so začasno zaprli

Pušenjak je bil tudi moderator foruma, kjer je v 23 letih odgovoril na več kot 300.000 vprašanj s področja ginekologije in porodništva. »Forum je zaradi odsotnosti moderatorja začasno zaprt,« so sporočili po novici o Pušenjakovi smrti.

Doktor ginekologije se je nazadnje na forumu oglasil pred dvema tednoma, 11. novembra, na vprašanje 52-letnice, ki ga je spraševala o težavah z miomi na maternici. Kot vedno se je na sporočila uporabnikov hitro odzval in tudi na zadnje sporočilo na forumu je odgovoril v pičlih desetih minutah.

Tudi na facebooku je njegova zadnja objava datirana na 11. november.

V spominski knjigi, ki so jo odprli na forumu, se vrstijo zahvale in izkušnje žensk, ki jih je Pušenjak zdravil. Številne se strinjajo, da so bili njegovi odgovori vedno strokovni, a hkrati razumljivi. »Hvaležna za možnost in priložnost, da sem ravno z njim na UZ prvič slišala bitje srca svojega otroka, po vseh težavah, ki so me pestile na tej težki poti do te nosečnosti. Mnogokrat sem na tem forumu iskala njegovo pomoč in vedno se je odzval, za kar mu ostajam neizmerno hvaležna,« je le ena od zahval velikemu ginekologu.