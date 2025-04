Britanci se naslajajo: to je postal princ Harry

Še preden so v javnost prišli odlomki knjige princa Harryja z naslovom Rezerva, je bilo jasno, da bo sin kralja Karla v njej zapisal, da se je vedno počutil kot manj pomemben od svojega brata in prihodnjega kralja princa Williama.

V zadnjem času pa je vse pogosteje slišati ali prebrati, da tudi v odnosu do svoje žene Meghan Markle igra vlogo, o kakršni je pisal v knjigi: stransko. In eni zadnjih posnetkov para v javnosti dokazujejo prav to.

Vojvoda in vojvodinja od Susseks sta namreč v New Yorku prisostvovala dogodku Time100, ki ga je organiziral revija Time, na katerem je Meghan govorila o različnih temah.

Spremljal jo je mož in Daily Mail poroča, da njegova telesna govorica jasno kaže, da je ob nekdanji igralki številka dve.

Ko sta prispela na dogodek, je Harry hodil za njo, v enem trenutku je proti njej iztegnil roko, ki jo je ignorirala in objela obiskovalko ter mu obrnila hrbet, ne da bi ga pogledala.

Harry je bil ob njej tudi, ko je stopila in skušal delovati kot skrben mož in podpora.

A Judy James, britanska strokovnjakinja za telesno govorico, njegove geste interpretira drugače.

»Ne glede na to, ali je Harry glavni gost ali jo le spremlja, zdi se, da ima vlogo rezerve.

Njegova telesna govorica izraža zadrego, medtem ko samozavestnejša Meghan prevzema vlogo zvezde,« pravi Jamesova.

»Ko sta prispela, je bila Meghan v veliki prednosti, medtem ko je Harry čakal za njo.

Ona uporablja ključni neverbalni znak, s katerim poudarja status znane osebe ali zvezde,« še pojasnjuje Judy James: »Roke ima praviloma upognjene pod kotom 45 stopinj, s čimer daja vtis pomembnosti.«

Princ Harry in Meghan Markle v New Yorku. FOTO: Profimedia

»To je tudi gesta zlomljenega krila in čeprav na prvi pogled nakazuje telesno šibkost in ranljivost, odraža moč in brez besed govori: "Ne potrebujem rok, ker imam ljudi, ki mi odpirajo vrata."«

Dodala je, da je iz posnetkov razvidno, da je Harry le čakal, da pride na vrsto ter da je ves čas videti, da mu je neprijetno. To bi bilo v času, ko je bil del kraljeve družine nepredstavljivo.

"Meghan ima roke praviloma upognjene pod kotom 45 stopinj, s čimer daja vtis pomembnosti," je prepričana strokovnjakinja za govorico telesa. FOTO: Profimedia

Mnogim uporabnikom družbenih omrežij je še posebej pritegnil pozornost posnetek, na katerem princ Harry iztegne roko svoji ženi, ona pa ga ignorira, komentarji pa so večinoma negativni.

»Pomanjkanje spoštovanja te ženske do moža je prav neverjetno.« »Enkrat rezerva, vedno rezerva.«

»Služi ji samo zato, da ostane pomembna in jo vabijo na takšne dogodke.« »Princ Harry ni mož Meghan Markle, ampak vstopnica v elitno družbo.«

»Postal je njena senca, in boljšega si ni zaslužil, saj je izdal družino, da bi ona izpolnila svoje hollywoodske sanje« ... so nekateri od odzivov.