Strašna tragedija v športu, rosno mlada smučarka umrla

Včeraj smo že poročali o strašni tragediji v športu pri sosedih, danes se črni davek nadaljuje. Francoska smučarka Margot Simond je tragično preminila v četrtek, 24. aprila 2025, med treningom za tekmovanje Red Bull Alpine Park v Val d'Isèreu.

Stara je bila komaj 18 let, marca letos pa je postala francoska mladinska prvakinja v slalomu.

Po do zdaj znanih informacijah je Margot umrla zaradi hudega padca med treningom na progi. Nesreča se je zgodila na tehnično zahtevnem delu, vendar za zdaj še ni uradnih podatkov o tem, kaj je natančno povzročilo padec – ali je šlo za napako pri vstopu v zavoj, težavo z opremo ali slabe razmere na progi.

Kljub hitremu odzivu zdravniške ekipe in poskusom oživljanja na kraju dogodka Margot niso mogli rešiti, saj so bile poškodbe prehude. Organizatorji so po nesreči odpovedali celotno tekmovanje, sprožena pa je bila tudi preiskava, ki naj bi ugotovila vse okoliščine dogodka, vključno z varnostnimi protokoli in stanjem proge v tistem trenutku.

»Smučarsko športno gibanje je izvedelo za tragično smrt Margot Simond, mlade in obetavne tekmovalke, ki se je zgodila 24. aprila v Val d'Iseru,« je zveza sporočila na družbenih omrežjih.

Tekmovanje Red Bull Alpine Park je znano po bolj svobodnem in ustvarjalnem formatu v primerjavi s klasičnimi FIS tekmovanji, vključuje več tehničnih elementov in prilagoditev proge, vendar je vse potekalo pod nadzorom strokovnjakov in trenerjev, poroča gol.dnevnik.hr.