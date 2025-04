Poglejte, kako se Klemen pripravlja na evrovizijski nastop (FOTO)

Na nedavnem medijskem dogodku v Ljubljani je Klemen Slakonja poudaril, da ga čaka še veliko priprav, a si želi predvsem sproščenosti in uživanja v trenutku. Z njim se v Švico odpravlja tudi njegova partnerica Mojca Fatur, katere osebna zgodba je navdihnila evrovizijsko pesem How Much Time Do We Have Left. Po zmagi na Emi je Slakonja s svojo ekipo hitro začel priprave, vključno s snemanjem evrovizijske razglednice v švicarskih Alpah.

Na odru bo del pesmi odpel med stojo na glavi, kar je EBU odobrila. Ker je nastop fizično zahteven, vsak dan vadi stojo ob zidu. April je izkoristil za promocijo pesmi na koncertih v Amsterdamu, Londonu in Madridu, kjer je spoznal druge izvajalce in se srečal z oboževalci, ki jih je pesem ganila.

Pomlajuje ga

Slakonja, eden starejših letošnjih tekmovalcev, pravi, da ga projekt pomlajuje. Njegov nastop na Evroviziji bo vseboval elemente z Eme, vključno z obratom na glavo, ki nosi simbolni pomen – preobrat v življenju po šokantni novici. Cilj nastopa je jasno predstaviti zgodbo o osebi, ki je premagala bolezen. »Včasih imaš občutek, še sploh ko gledaš stavnice, da gre vse skupaj v nič. Ko se dejansko srečaš z ljudmi, pa vidiš, da se jih pesem dotakne in potuje. To se mi zdi zelo pomembno,« je dejal. Njegova življenjska sopotnica je izrazila veselje, da lahko pesem prižge žarek upanja, notranjo moč in vero.

Direktorica Televizije Slovenija Ksenija Horvat je izrazila zaupanje v Slakonjo in poudarila pomen pesmi, ki govori o bolezni in upanju. Spomnila je tudi na lanski poziv RTV Slovenija glede udeležbe Izraela na tekmovanju, čemur se je letos pridružila tudi španska RTV. Na Evroviziji, ki se bo odvijala med 13. in 17. majem, bo sodelovalo 37 držav. Slakonja bo nastopil tretji v prvem polfinalu 13. maja.

Medijskega druženja se je udeležila tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko ter našemu predstavniku zaželela srečo v Baslu. FOTO: MEDIASPEED.NET

Urednik razvedrilnega programa Mario Galunič je spomnil, da Slovenija letos na Evroviziji sodeluje že tridesetič. FOTO: MEDIASPEED.NET

Direktorica Televizije Slovenija Ksenija Horvat se je spotaknila ob dvojna merila Evrovizije in neenako obravnavo Rusije in Izraela. FOTO: MEDIASPEED.NET