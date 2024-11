Pušenjakova smrt pretresla tudi znane Slovenke: Solze tečejo, srce boli ...

V nedeljo je Slovenijo pretresla vest, da se je nenadno poslovil priljubljeni ginekolog in porodničar Stanko Pušenjak. Na družbenih omrežjih so se usule objave pretresenih žensk, ki so imele kot pacientke s Pušenjakom čudovito izkušnjo, na svet pa je spravil tudi ogromno otrok.

Žalujejo tudi Fajonova, Ribičeva, Klakočar Zupančičeva ...

Pušenjakova smrt pa je pretresla tudi nekatere znane Slovenke. »Ne vem ... sploh ne vem ... kaj bi napisala, da bi zate bilo dovolj dobro. Solze tečejo ... srce boli ... dragi Stanko Pušenjak, ne morem dojeti, ne morem verjeti. Velikokrat sva se slišala, pomagal si vedno, ko sem potrebovala nasvet ...« je zapisala Andreja Brozović, žena pevca Wernerja.

Odzvala se je tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič: »Iskreno sožalje vsem bližnjim. Svoje poslanstvo je opravljal z nasmehom.«

»Težko je najti prave besede. Šok, izguba. Še dober teden nazaj sva bila v stiku. Življenje ne prizanaša. Iskreno sožalje družini, najbližjim, prijateljem. Dragi Stanko, HVALA za vse,« je sporočila zunanja ministrica Tanja Fajon.

Odziv Tanje Fajon. FOTO: Zaslonski Posnetek

Ganljive besede mu je namenila tudi pevka Tanja Ribič. »Veliki zdravnik! Borec za resnico in pravico. Intelektualec v pravem smislu besede. Nepopisna škoda se je zgodila Sloveniji in širše. Iskreno sožalje najbližjim. Nam pa daj bog, da zmoremo oslabljeni za velikana biti bitko za dobrobit človeštva,« je zapisala.

UKC Ljubljana: Bil je velik strokovnjak

Na Pušenjakov prezgodnji odhod so se odzvali tudi v ljubljanskem kliničnem centru, kjer je bil zaposlen več desetletij.

»Pretresla nas je vest, da se je v soboto nenadoma poslovil izjemni ginekolog in porodničar mag. Stanko Pušenjak, ki je vse svoje poklicno življenje kot zdravnik deloval v UKC Ljubljana.

Bil je velik strokovnjak na področju fetalne medicine, veje, ki se je v njegovem času šele začela razvijati, in je skupaj s sodelavci oral ledino na tem področju.

Kot zdravnik je bil prepoznan tudi po svojem širšem delovanju. Več kot 20 let je pacientkam kot ginekolog in porodničar odgovarjal na njihova številna vprašanja na spletnih forumih. Na ta način je veliko prispeval k temu, da so številne ženske prejele strokovne in realne informacije.

Ob slovesu mag. Stanka Pušenjaka družini, svojcem in prijateljem izrekamo iskreno sožalje.«

Fides: Bil je eden tistih, ki si je upal na glas povedati, kam drvi zdravstveni sistem

»Stanko Pušenjak je v zdravniškem svetu in v življenjih svojih pacientk pustil neizbrisno sled. V Fidesu si ga bomo zapomnili kot enega tistih, ki si je upal na glas povedati, kam drvi naš javni zdravstveni sistem. Vsem njegovim bližnjim izrekamo iskreno sožalje,« pa so zapisali v sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov.