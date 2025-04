Bodite iskreni: sledite srcu ali senci? (Suzy)

Kaj si resnično želim zase? Z mlajem v biku 27. aprila se življenje začenja z dotikom zemlje. To ni začetek, ki vriska. To je začetek, ki se sidra. Ki se razprostira kot mehka preproga pod bosimi stopali in nas povabi, da se usedemo, vdihnemo in si priznamo: vredno je, da si vzamemo čas. Vredno je, da najprej poskrbimo zase.

Bik nas uči, da se velikih stvari ne gradi na 'živem pesku'. In ta mlaj je klic k stabilnosti. Čas, ko se naša telesa, misli in vrednote znova uskladijo. Ko se vprašamo, kje v življenju hrepenimo po varnosti kot temelju, iz katerega lahko zares zaživimo.

To je mlaj, ki želi, da posadimo nekaj trajnega za tisto različico sebe, ki bo nekoč rekla: »Hvala, ker si verjel vame, ko še nisem bila vidna.« A tokratna mlaj ni brez izzivov. V mozaik njegovega vpliva se vtisneta še kvadrata z Marsom in Plutonom. Kot bi življenje želelo preveriti, kako resno mislimo, ko govorimo o spremembah. Mars vnese nemir, Pluton pokaže senco. Skupaj na plan vlečeta naše frustracije, notranje upore, strah pred izgubo nadzora. To niso ovire, ampak preverjanja – kje še nismo dovolj prizemljeni in kje nas še vodi ego, ne srce.

Resničen začetek

Mlaj v biku nas vabi k trdni odločitvi, da ponovno premislimo o svojih vrednotah. Da pogledamo svoj odnos do denarja, varnosti, udobja. Da nehamo misliti, da smo 'začeli znova', čeprav nas notranji sistem še vedno pelje po starih poteh. Resničen začetek se ne zgodi, ko si pripravljen, ampak ko si pripravljen ostati. Zemeljska modrost bika pravi: dovolj si vreden, da počakaš na nekaj, kar te resnično nahrani.

Resničen začetek se ne zgodi, ko si pripravljen, ampak ko si pripravljen ostati.

Zato ta lunacija prinaša čudovit trenutek za postavitev realnih ciljev, prepoznavanje svojih pravih potreb, gradnjo stabilnosti na področjih, ki so bila do sedaj ranljiva, utelešenje hvaležnosti v malih, vsakdanjih ritualih. Najmočneje bo zaznamovala tiste, ki imate osebne planete ali pomembne točke v fiksnih znamenjih (bik, lev, škorpijon, vodnar) med 4. in 12. stopinjo, čeprav se bo mehka stabilizacija njene energije dotaknila nas vseh.

Ljubezen, ki se vrača po ognju

Tridesetega aprila Venera drugič letos vstopi v ovna, kjer ne nosi cvetja v laseh, temveč ogenj v očeh. Ne čaka na povabilo, ampak odpre vrata z nasmehom in brez strahu. Ljubezen ni vedno nežna sapica. Včasih pride kot ogenj, ki prežge iluzije – in nas prebudi.

Tako kot od 4. februarja do 27. marca bomo zdaj ponovno od 30. aprila do 6. junija izzvani v arhetipu zaljubljenega bojevnika. Letos ima ta tranzit poseben okus – vmesni ovinek retrogradnosti (od 1. marca do 12. aprila) je razdelil to Venerino potovanje na dva dela. Prvič je v ovna vstopila z iskrico akcije, a jo je retrogradna senca potegnila nazaj v ribje vode, da bi se dotaknila srca tam, kjer še ni bilo zaceljeno.

To je čas, ko vemo, kdo smo in česa ne dovolimo več, ne čakamo, da nas nekdo izbere, temveč izberemo sebe, nismo več zaljubljeni v iluzijo, temveč v svojo resnico.

Zdaj se vrača, prenovljena z istim ognjem in zahteva odgovor na vprašanje, kje v sebi ste še zadržali ljubezen. Ni nežna roža, ki potrebuje zaščito – je divji mak, ki raste tam, kjer ga nihče ni posadil. Zdaj diha z ognjem poguma, se po obdobju retrogradne refleksije osvobaja nostalgije in vstopa v novo poglavje osvobojena, jasna in pripravljena, da ljubi z zavedanjem. Ljubi impulzivno, nestrpno, otroško iskreno. Je kot iskra, ki preskoči med pogledi – brez oklevanja, zadržkov.

Več svobode, več avtentičnosti

V aprilu smo po dveh marčevskih mrkih. Merkur se je pravkar obrnil direktno na isti stopinji, kot je bil sončni mrk. Zdaj prihaja Venera, da nam osvetli tisto, kar se v odnosih ni le lomilo, ampak preoblikovalo. Zdaj vemo, kdo smo in česa ne dovolimo več, ne čakamo, da nas nekdo izbere, temveč izberemo sebe, nismo več zaljubljeni v iluzijo, marveč v svojo resnico.

Smernice za delo na sebi: * Napišite si na list in si odgovorite, kaj vas resnično navdušuje. Kaj vas prižge? * Postavite mejo tam, kjer ste se v marcu še opravičevali. * Dovolite si, da govorite iz srca – brez filtriranja, brez igre vlog. * Opazujte, kam vas vodi notranji plamen. Ne ignorirajte ga več.

Na osebni ravni se bo ljubezen čutila kot ponovno rojstvo. Pogumnejše bomo izrazili, kaj želimo. V odnosih je to čas, ko si želimo več svobode, resnice, avtentičnosti. Če nekaj ni iskreno, bo izgorelo. Če je nekaj resnično, bo preživelo ogenj. Venera v ovnu ne prosi, da jo ljubiš. Pokliče te – in če nisi pripravljen, gre naprej. Hoče biti ljubljena – takoj, močno, zares. Nič več skrivanja, omahovanja, dvomov. Kar čuti, pove. Kar hoče, vzame. In vse, česar ne čuti več, pusti za sabo. To ni čas romantičnih balad, temveč rokenrola v glavi in tresenja v želodcu. Venera v ovnu išče resničnost, a jo pogosto prepoznamo šele v kontrastu.

Bodite iskreni: sledite srcu ali senci?

Če ste se do zdaj bali povedati resnico o svojih željah, bo kot nekdo, ki v sobo vstopi z ognjemetom. Lahko razsvetli, lahko zažge. V vsakem primeru ne bo pustila, da ostanemo slepi za to, kar si res želimo. Prav to je njen blagoslov: iskrenost do sebe. V tem obdobju bo močna tema vrednot – ne le v ljubezni, temveč tudi v financah. Kam vlagamo svojo energijo? Kje trošimo preveč, ker si želimo hitro potešiti praznino? In kaj si res zaslužimo?

Ljubezen v ovnu je kot ognjemet: ni vedno dolgotrajna, a ko zasveti, si jo zapomnimo za vedno. Zdaj je čas, da si priznamo, koga si resnično želimo. Kaj nas v resnici prižge? In ali imamo pogum, da gremo tja, kjer je nevarno, a tudi živo?

Morda je ravno to največja ljubezenska lekcija tega obdobja: da si damo dovoljenje za to, kar si res želimo. To je čas, ko se ne skrivamo več za romantiko – temveč jo živimo z ognjem v prsih in resnico v očeh. Bodite drzni to pomlad. Bodite iskreni. Bodite tisto, kar ste, brez opravičil. Naj se ljubezen začne znova. Ohranjajte visoko vibracijo.

Iz srca, Shana