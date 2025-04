Blejska tekma lani navdušila, letos prihaja prek 3200 tekmovalcev

Ko so lani posnetki tekmovanja ob ikoničnem alpskem jezercu s cerkvijo na otoku obkrožili svet, so bili tekači z vseh koncev našega planeta navdušeni nad prizori, tekmovalci pa so hvalili gostoljubje domačinov in Slovenijo kot odlično destinacijo za preživljanje aktivnih počitnic. Ta konec tedna bo na Bledu teklo in premagovalo izzive več kot 3200 tekmovalcev iz več kot 35 držav, kar 80 odstotkov pa je tujcev.

Blejska tekma ponuja izzive na vseh treh klasičnih razdaljah (5, 10 in 21 kilometrov), tisti, ki v dveh dneh opravijo z vsemi (trifecta), pa prejmejo posebno medaljo, sestavljeno iz treh delov. Spartan je v Sloveniji prisoten že pet let in oblikovala se je skupnost tekačev, ki skupaj trenirajo in obiskujejo tekme v tujini. Privlačnost izzivov tiči tudi v tem, da so primerni za vsakogar. Profesionalci lovijo normo za svetovno prvenstvo, resni športniki si z njimi popestrijo treninge, rekreativci pa z njimi testirajo svoje meje.

Posebna proga je namenjena otrokom, špartanske izzive pa premagujejo tudi invalidi. Za vse je tam še festivalska arena, kjer vedno poteka dobra zabava in se ponuja enkratna priložnost za spoznavanje ljudi z vsega sveta.