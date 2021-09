Znano, kaj je glede ukrepov, povezanih s koronavirusom, na seji sklenila vlada

Svetovalna skupina za covid-19 pod vodstvom Mateje Logar je v ponedeljek pripravila predlog omejevalnih ukrepov glede na različne faze epidemije. Med ukrepi, ki jih predvideva novi semafor, so širjenje obveznega izpolnjevanja pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani), skrajšala bi se veljavnost testiranj. Ob naraščanju okužb bi preverjanje PCT-pogojev lahko veljalo tudi za neživilske trgovine in storitvene dejavnosti. V načrtu naj ne bi bilo zapiranja šol ali omejitev gibanja. Brez pogoja PCT in karantene čez mejo lahko tudi zaradi ... Vlada pa je danes samo spremenila odlok, ki določa pogoje vstopa v državo. Brez pogoja PCT (prebolel, cepljen, testiran) in karantene bo čez mejo možno prehajati tudi zaradi nujnega zdravstvenega pregleda, so sporočili po seji vlade.



Omenjena izjema prehajanja zaradi nujnega zdravstvenega pregleda se tako pridružuje dosedanjim šestim izjemam za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno in izpolnjevanja pogoja PCT, to so mednarodni prevoz, tranzit, otroci do 15. leta, dvolastniki in delovni migranti in prevoz otroka do 15. leta zaradi njegove vključenosti v vzgojo in izobraževanje.



Za uveljavljanje nove izjeme bo morala imeti oseba dokazilo o načrtovanem nujnem zdravstvenem pregledu ali posegu v Sloveniji, drugi državi članici Evropske unije ali schengenskega območja ter se bo vračala čez mejo neposredno po končanem zdravstvenem pregledu ali posegu oziroma takoj, ko ji bo zdravstveno stanje to dopuščalo.

Takšen režim se bo uveljavil dan po objavi v uradnem listu, veljal pa bo do 12. septembra. Do takrat je podaljšala tudi dosedanjo ureditev na področju zbiranja ljudi. V državnem zboru za zaposlene in obiskovalce obvezen pogoj PCT Iz državnega zbora so sporočili, da je za vstop v parlamentarno zgradbo obvezno izpolnjevanje pogoja PCT (prebolel, cepljen, testiran). Pogoj morajo izpolnjevati tako zaposleni kot obiskovalci, tudi novinarji. Tistim zaposlenim, ki niso cepljeni ali prebolevniki, stroške testiranja krije državni zbor. Drugih odločitev še ni Drugih odločitev glede odlokov za zdaj z vlade še niso sporočali, tudi ne o t. i. semaforju oziroma načrtu sprejemanja ukrepov po fazah. Predlog je svetovalna skupina za covid-19 pod vodstvom Mateje Logar oblikovala v ponedeljek, na vladni ravni pa so ga te dni še usklajevali. Po napovedih je bilo sicer pričakovati, da bi ga vlada lahko sprejela danes. Prehod v določene faze naj bi bil odvisen od števila hospitalizacij covidnih bolnikov.



Po seji vlade so sporočili še, da bo za namen usklajenega in preglednega sodelovanja Slovenije v instrumentu EU za delitev cepiv in instrumentu COVAX pri ministrstvu za zdravje vzpostavljena enotna kontaktna točka. Koordinirala bo sodelovanje in aktivnosti z vsemi deležniki, ki so potrebni za operacionalizacijo odločitve vlade, ki donira cepivo, opremo ali sredstva, in pri operacionalizaciji odločitev vlade glede aktivnosti v instrumentu COVAX. Predlagane spremembe epidemijskega dodatka Vlada je sicer na današnji seji določila izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja sektorja o drugačni ureditvi dodatka za nevarnost v času razglašene epidemije. Po predlogu bi se sedanji dodatek, ki je izražen v odstotku od urne postavke, izražal nominalno. Predlagane so tri stopnje v vrednosti do 400, 200 in 100 evrov bruto. Potrjen predlog novele zakona o igrah na srečo Na seji so sprejeli tudi predlog novele Zakona o igrah na srečo, Predlog zakona o spremembi novele Zakona o cestninjenju ter določili Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o drugačni ureditvi dodatka za nevarnost v času razglašene epidemije.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: