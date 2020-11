Znane neuradne koronaštevilke za petek

Zdravstveni delavci na testiranje enkrat na teden

Testiranje zdravstvenih delavcev na prisotnost novega koronavirusa bo obvezno najmanj enkrat tedensko, če se pri izvajalcu pojavi okužba z virusom, določajo spremembe odredbe o ukrepih v organizaciji zdravstva zaradi epidemije covida 19.



Testiranje se bo uvajalo postopoma od ponedeljka dalje in se bo izvajalo znotraj posamezne organizacijske enote izvajalca, kjer se je okužba pojavila. Potekalo bo od pojava okužbe in še najmanj 14 dni po zadnji ugotovljeni okužbi.



Delodajalec bo o poteku in izvidih testiranja dnevno poročal Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje. Testiranje zdravstvenih delavcev, ki so že preboleli okužbo, ne bo obvezno.

​

Ob uvedbi testiranja v socialnovarstvenih zavodih na ministrstvu za zdravje pojasnjujejo, da bodo v naslednjem tednu potekala nadaljnja usklajevanja z vsemi deležniki.

V petek je bilo po neuradnih podatkih ob 6.580 testiranjih potrjenih 1.690 novih primerov okužb s koronavirusom. Delež pozitivnih se je v primerjavi s preteklimi dnevi nekoliko zmanjšal in znaša 25,68 odstotka. Predsednik vlade je v petek zvečer ministrstvom predal navodilo , naj pripravijo vse potrebno za množično prostovoljno testiranje na novi koronavirus ter vzpostavitev programa za registracijo kandidatov za prostovoljno cepljenje.Podatki za četrtek kažejo, da so se epidemiološke razmere v Sloveniji začele počasi umirjati, saj je bil delež pozitivnih testov na okužbo z novim koronavirusom že v četrtek nekoliko manjši kot dan prej. Hospitaliziranih je bilo več kot 1.200 covidnih bolnikov, a jih je manj v intenzivnih enotah. V primerjavi s sredo pa je bilo tudi smrti bolnikov s covidom 19 skoraj tretjino manj. Stroka med tem opozarja, da se v bolnišnicah soočajo s kadrovskimi težavami.