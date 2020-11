Na delo hodili kljub simptomom

V službo sta minuli teden hodili skoraj dve tretjini zaposlenih, od tega bi jih lahko deset odstotkov delalo od doma, a jim tega ni omogočil delodajalec, kaže Valiconova anketa za Sledilnik za covid-19. Zaskrbljujoč pa je predvsem podatek, da je kar 19 odstotkov tistih, ki so hodili v službo, tam delalo z vsaj enim simptomom covida-19.



Sledilnik za covid-19 je skupaj z Mladi zdravniki Slovenije opravil raziskavo za preučevanje vzorcev vedenja pri obiskovanju delovnega mesta, za katere so prepričani, da so ključni za omejitev epidemije novega koronavirusa. Ugotovitve so pridobili z Valiconovo anketo na nacionalno reprezentativnem vzorcu s 527 sodelujočimi, med katerimi je bilo 293 delovno aktivnih.

Iz zbranih podatkov so ugotovili, da je večina delovno aktivnih anketirancev v tej raziskavi v času epidemije opravljala delo na delovnem mestu. Rezultati ankete pa kažejo, da bi lahko kar nekaj delavcev opravljalo delo od doma, s čimer bi zmanjšali verjetnost za tvegane stike.

V službo, čeprav bi lahko delali od doma

Ugotovili so, da sta v tednu od 9. do 15. novembra v službo hodili skoraj dve tretjini zaposlenih. Ves čas je bilo na delovnem mestu 51 odstotkov zaposlenih.



75 odstotkov anketirancev, ki so v tem tednu hodili v službo, ima delo, ki ga ni mogoče opraviti od doma. Kar četrtina tistih, ki so hodili v službo, bi lahko delala od doma. A 10 odstotkom anketiranih delodajalec tega ni omogočal, 14 odstotkov vprašanih pa se je za delo na delovnem mestu odločilo samih.



Sedem odstotkov vseh vprašanih je polovico dela opravilo od doma, polovico v službi. Prav tako je sedem odstotkov anketiranih večino časa delalo od doma, v službo pa so šli le zaradi nujnih zadev.



»To je lahko iztočnica za pristojne, da spodbudijo podjetja in delavce k razmisleku, kako bi lahko delo opravljali v čim bolj varnem okolju in s čim manj tveganimi stiki,« so zapisali pri Sledilniku za covid-19. Zaskrbljujoči podatki

Dobra tretjina (36 odstotkov) delovno aktivnih je bila doma. Od teh jih je 16 odstotkov delalo od doma, skoraj 20 odstotkov pa jih je bilo doma iz drugega razloga, kot sta bolniški dopust in varstvo otroka.



Izračunali so, da bi torej 16 odstotkov vseh izprašanih zaposlenih lahko delalo od doma, če bi jim to omogočali delodajalci ali bi se za to odločili sami. A sklepajo, da ima določen delež teh delavcev delovne pogoje z malo ali nič tveganimi stiki, izhaja s spletne strani sledilnika.



Po zadnjih podatkih statističnega urada je bilo septembra 2020 v Sloveniji 887.200 delovno aktivnih oseb. Če rezultate iz vzorca preslikajo na celotno populacijo, to pomeni, da je v preteklem tednu približno 142.000 ljudi obiskovalo delovno mesto, čeprav za delovni proces to ne bi bilo treba, so še zapisali.

Hodili v službo, čeprav so imeli tvegan stik

Zelo zaskrbljujoč pa je po njihovem mnenju podatek, da delovno mesto obiskuje kar 10 odstotkov zaposlenih, ki so bili v zadnjih 14 dneh v tveganem stiku s potrjeno okuženo osebo, in celo zaposleni, s simptomi okužbe z novim koronavirusom. Med tistimi, ki so v prejšnjem tednu obiskali delovno mesto, jih je 10 odstotkov navedlo en simptom, devet odstotkov pa dva ali več simptomov, ki so najbolj pogosti pri bolezni covid-19.



Med te spadajo bolečine v žrelu, povišana telesna temperatura nad 37,5 stopinj Celzija, kašelj, bolečine v mišicah, zamašen nos, prebavne težave, izrazita in neobičajna utrujenost, glavobol, izguba voha ali okusa.



»Dodaten izziv predstavlja vprašanje, kako prepričati ljudi s simptomi okužbe, da ostanejo v času obolelosti doma, s tem zmanjšajo število stikov in kar najbolj prispevajo k preprečevanju širjenja okužbe,« so zaključili.



Vzporedno so anketo razširili tudi na družbenih omrežjih. V tem delu ankete je sodelovalo 5744 ljudi. To zbirko podatkov bodo uporabili za dodatne analize, ki jih bodo predstavili v prihodnjih dneh.