Janševo navodilo ministrom, omenja testiranje in cepljenje

Slovenski predsednik vladeje na twitterju zapisal, da so glede na stanje in posvet na Evropskem svetu pristojna ministrstva dobila nalogo, da do 5. decembra pripravijo vse potrebno za množično prostovoljno testiranje na covid 19. Janša je ob tem še zapisal, naj pripravijo tudi vse potrebno za registracijo kandidatov za prostovoljno cepljenje.O množičnem testiranju v Sloveniji se govori že nekaj časa. Predsednik vlade je že konec oktobra dejal, da preverjajo to možnost, predstojnik inštituta za mikrobiologijo in imunologijo pa je takrat opozoril, da je to izredno zahteven logistični zalogaj in dodal, da dvomi o njegovi uspešnosti.Razmere v Sloveniji so medtem še vedno resne. Delež pozitivnih testov na okužbo z novim koronavirusom je bil v četrtek nekoliko nižji kot dan prej. Hospitaliziranih je več kot 1200 bolnikov s covidom, a jih je manj v intenzivnih enotah. V primerjavi s sredo pa je bilo tudi smrti bolnikov s covidom 19 skoraj za tretjino manj.Predsednik vlade je zapisal še, da je danes opravil pogovor z nemško kanclerko. Neuradne informacije, da se bosta slišala po telefonu, so se pojavile že čez dan. Do pogovora naj bi prišlo na pobudo Nemčije kot trenutne predsedujoče Svetu EU. Članice EU iščejo rešitve za čimprejšnje sprejetje svežnja za okrevanje EU po pandemiji covida 19, ki ga sestavljata prihodnji večletni proračun EU 2021–2027 in sklad za okrevanje ter ga zaradi nasprotovanja pogojevanju črpanja evropskih sredstev s spoštovanjem načela pravne države blokirata Madžarska in Poljska.