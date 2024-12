Prihaja nova snežna pošiljka? Vprašali smo dežurnega prognostika

Danes nas čaka delno jasno vreme, a po nižinah v notranjosti Slovenije bo megla ali nizka oblačnost vztrajala večji del dneva. Na Primorskem bo precej bolj jasno, še bo pihala rahla burja. Najvišje temperature bodo segale od 1 do 4 °C, na Primorskem pa okoli 10 °C, navaja Agencija RS za okolje.

Ponoči se bo oblačnost zgostila, proti jutru pa se bodo z juga začele pojavljati rahle padavine. V nižinah bo rahlo deževalo ali snežilo, v osrednjem in južnem delu države pa obstaja nevarnost poledice. Jutranje temperature bodo od -4 do 2 °C, ob morju okoli 4 °C.

Ali lahko pričakujemo kakšno večjo pošiljko snega pa smo povprašali tudi dežurnega prognostika, Timoteja Kozelja, ki je za Slovenske novice povedal, kakšno je stanje.

»Zaenkrat kaže, da do naslednjega petka ni pričakovati neke konkretne pošiljke padavin. Kar bo, bo danes ponoči in jutri čez dan, a šlo bo za majhne količine, po nižinah večinoma dež.« »Od jutri naprej do naslednjega tedna bo ostalo suho, jutri zjutraj pa bo na izpostavljenih mestih v južnem in osrednjem delu države nevarnost poledice,« je dejal strokovnjak.

Prav nič zimsko

Jutri bo oblačen dan, občasno bodo možne rahle padavine, ki bodo v nižinah večinoma v obliki rahlega dežja. Temperature se bodo čez dan povzpele na 2 do 5 °C, na Primorskem pa bo prijetnejših 8 °C.

Tudi v sosednjih krajih bo danes zanimiva vremenska slika: po nižinah Hrvaške, Madžarske in Avstrije bo megleno in oblačno, medtem ko bo ob morju in v višjih predelih Italije sončno. Ob severnem Jadranu bo še vedno pihala šibka burja. Jutri pa se bodo tudi tam pojavljale rahle padavine, več dežja bo ob Jadranu, kjer bo zapihal šibek zahodni do severozahodni veter.

V nedeljo in ponedeljek bo vreme stabilnejše – večinoma delno jasno, z nekaj več oblačnosti v severni polovici Slovenije. Krepil se bo temperaturni obrat, kar pomeni, da bo po nekaterih nižinah zjutraj in dopoldne megleno, popoldne pa bo topleje.

Zimske idile, kot kaže, še ne bo kmalu.

