Pred prazniki pobelilo Dubrovnik! (FOTO)

Dubrovnik je pobelila toča, ulice starega mestnega jedra pa so zaradi ledu postal drsališče. Večje količine dežja in toče so povzročile tudi poplave v središču mesta.

Dežurne službe niso prejele prijav o škodi niti o nesrečah, je pa bilo toče toliko, da so morali na ceste poslati pluge.

Poleg toče je v kratkem času padlo tudi veliko dežja, zaradi česar je poplavilo nekatere zgradbe. Med njimi je eno od gledališč na najbolj znani dubrovniški ulici Stradun, kjer gasilci izčrpavajo vodo.

V Dalmaciji bo danes po napovedih vremenoslovcev sicer spremenljivo oblačno, z lokalnimi padavinami in plohami, na severnem Jadranu pa deloma sončno. V notranjosti Hrvaške bo pretežno oblačno, z občasnimi padavinami med dežjem in snegom, v gorah pa bo ponekod rahlo snežilo.

Aktivirali so pluge. FOTO: Grgo Jelavic/pixsell

Mesto je bilo videti povsem zimsko. FOTO: Grgo Jelavic/pixsell

Česa takšnega v Dalmaciji ne pomnijo. FOTO: Grgo Jelavic/pixsell