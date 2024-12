Izzivi vožnje pozimi

Prometna zakonodaja že vrsto let zapoveduje, da morajo biti vozila od 15. novembra do 15. marca naslednje leto primerno opremljena za vožnjo v zimskih razmerah. Na tem mestu opozorimo, da če »zimske razmere« nastopijo izven omenjenega obdobja prometne zime, moramo prav tako biti zimsko opremljeni. In kdaj so po mnenju zakonodajalca razmere zimske? Takrat, kadar »se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali ko je vozišče zasneženo, zaledenelo (ledna deska) ali poledenelo (poledica).« »Zimsko opremo« bi priporočili tudi drugim udeležencem v prometu, predvsem pešcem in kolesarjem. Pri njih imamo, poleg dobre zimske obutve, v mislih tudi nošnjo svetlobnih teles in svetlih oblačil, s katerimi bodo povečali svojo opaznost v prometu.

Raziskava proizvajalca pnevmatik Goodyear ugotavlja, da skoraj devet od desetih evropskih voznikov meni, da pozimi ustrezne pnevmatike pomembno vplivajo na njihov občutek varnosti. FOTO: Goodyear

Obvezna zimska oprema

Ključna zimska oprema avtomobilistov – tisti, ki vozijo drugačna vozila, na primer tovornjake, imajo druga navodila – je ustrezna obutev jeklenega konjička. Najboljša izbira so zimske pnevmatike M+S na vseh kolesih, ki morajo imeti vsaj 3 mm globok dezen. Druga možnost so letne pnevmatike z najmanj 3 mm globokim dezenom in snežne verige ustrezne velikosti za pogonska kolesa v prtljažniku. Namesto verig so dovoljeni tudi drugi verigam enakovredni pripomočki, recimo avtomobilske nogavice. Seveda z verigami ne vozimo ves čas, ampak le takrat, ko je snega na vozišču toliko, da veriga ne pride v stik z voziščem.

Na Obali lahko tudi brez

Voznikom, ki se vozijo v priobalnem območju Slovenije, zakonodajalec kot zimsko opremo priznava tudi letne pnevmatike z globino kanalov najmanj 3 mm. Povejmo še, da morajo biti pnevmatike na vozilih enake velikosti, vrste (poletne, zimske, terenske) in zgradbe (radialne, diagonalne), na isti osi pa tudi iste nosilnosti, hitrostnega razreda ter istega proizvajalca in z istim vzorcem tekalne površine.

Obtičali smo v snegu ... Vožnja v zimskih razmerah občasno voznika postavi v neljubo situacijo – jekleni konjiček obtiči v snegu. Kaj storimo v takšnem primeru? Strokovnjaki svetujejo, da moramo v trenutku, ko se začnejo pnevmatike vrteti v prazno, oceniti, ali bodo zmogle s tem vrtenjem utreti nadaljnjo pot. Trmasto vztrajanje z vrtenjem koles v prazno na mestu običajno povzroči le še poslabšanje s pogrezanjem koles in kaj hitro bo avtomobil nasedel. Reševanje bo verjetno mogoče le še s pomočjo drugih, rok ali vozila. Snežne verige so v takih primerih učinkovita pomoč in izhod, pomoč je mogoča tudi z drugimi dodatki oz. nadomestki. Pri tem se moramo zavedati, da je nameščanje verig na mestu, kjer smo obtičali, zelo težko in zelo nevarno, še posebej če smo obstali na cesti v prometu. Ko obtičimo na zasneženem vozišču v globljem snegu, je to prvi znak, da bo šlo naprej zelo težko. Zato se poskušamo premakniti nazaj, po sledeh, od koder smo prišli. Včasih je dovolj nekaj metrov premika in ponovni poskus, s katerim nam mogoče uspe premik in nato tudi nadaljevanje vožnje. Pogosto pa je to znak, da bo potrebnega precej več napora ali pa celo opustitev nadaljevanja. Vsi postopki voznika, voznice bodo odvisni od pnevmatik, ali bodo zmogle premagati prvo nastalo in tudi nadaljnje vozne razmere. Z nameščenimi verigami pa bo le mnogo višja snežna odeja preprečila premikanje. Pri vozilih s sistemom za nadzor stabilnosti (ESP) bo v takšnih primerih morda potreben izklop elektronskega podsistema – sistema za nadzor zdrsa pogonskih koles (ASR, ASC, TCS ...). Ko pri vožnji v snegu občutimo preveliko posredovanje sistema nadzora zdrsa, ga izklopimo in omogočimo pogonskim kolesom normalno delo, vrtenje tudi v prazno.

Lahko vas kaznujejo

Verjetno ni odveč opozorilo, da je neupoštevanje zakona kaznivo in vas lahko stane. Voznika, ki nima ustrezne zimske opreme, bodo po zakonu kaznovali z denarno kaznijo 40 evrov. Če pa je zaradi prekrška onemogočen promet, bodo policisti voznika kaznovali s kaznijo 500 evrov in mu pripisali pet kazenskih točk. Če boste pozabili očistiti sneg s celotnega vozila pred začetkom vožnje, vas lahko doleti kazen 200 evrov. Zato sta metlica in strgalo za led več kot priporočljiva kosa zimske opreme. Strokovnjaki še priporočajo, da imamo v avtomobilu še zložljivo lopato – ta je sicer obvezna pri vozilih nad 3,5 tone – in odejo. Prav tako se na pot v zimskih razmerah nikoli ne odpravimo s prazno posodo za gorivo – raven goriva naj bo vsaj na polovici.

Boljši oprijem

Zakaj je zimska pnevmatika boljša izbira kot letna v kombinaciji z verigami v prtljažniku? Zimske pnevmatike imajo drugačno sestavo kot letne, kar jim zagotavlja boljši oprijem pri vožnji v hladnem vremenu in zasneženih cestiščih. Ko zračna temperatura pade, postane letna pnevmatika zaradi svoje sestave trda, zaradi česar se poslabša njen oprijem. Obenem tudi vzorec tekalne površine letne pnevmatike ni primeren za vožnjo po zasneženem cestišču, kar je še dodaten argument za to, da svoj avtomobil preobujete v zimske pnevmatike. Seveda ob tem opozarjamo, da tudi zimske pnevmatike niso vsemogoče in da je vožnja v zimskem času še bolj podvržena fizikalnim zakonom, zato vozite počasneje in strpneje.