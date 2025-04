Jezikovni nasveti: Imena prebivalcev krajev

Na naših Jezikovnih nasvetih smo se razveselili vprašanja ene od naših bralk: »Ko berem časopise, velikokrat ne vem, od kod so občani, ker se izgubi ime kraja, kadar avtorji prispevkov ime kraja sklanjajo,« nas je opomnila, v nadaljevanju prijaznega pisma pa za nas pripravila izziv: »Nekaterih prebivalcev krajev ni težko poimenovati, a napišite mi za naslednje ...« in pripravila seznam krajev, za katere prebivalce res ni prav preprosto najti imen, niti nam slovenistom ne.

Zakaj je tako? Tvorjenje imen prebivalcev krajev včasih ni povsem preprosto, saj nam lahko ponagaja besedotvorje, posebno če je ime kraja nekaj posebnega. Slovenska slovnica pozna kar sedem obrazil, ki končujejo naziv prebivalca, in ta so: -ov/-ec (Japonec), -ejec (Aramejec), -anec (Pakistanec), -an (Američan), -ar (Madžar), -ež (Anglež), -oz (Francoz). Tu pa so še glasoslovne premene, ki lahko osnovo obrazila podaljšajo ali zmehčajo soglasnik.

Veliko vlogo pri današnji podobi ustaljenih poimenovanj prebivalcev krajev je imel tudi razvoj teh izrazov skozi zgodovino, in tako se lahko celo razlikujejo med sabo po pokrajinah, pri čemer gre za vpliv lokalnega narečja, ali imajo lahko prebivalci istega kraja tudi dve ali celo več imen, ki pa so vsa pravilna, morda se je katero skozi čas sicer začelo manj pogosto uporabljati ali bilo celo opuščeno, pa vendar niti teh ne označujemo za napačna, saj so dragocen dokument časa.

Držimo se nenapisanega pravila, da v teh primerih za poimenovanje prebivalcev nekega kraja uporabimo tisto, ki ga prebivalci sami najpogosteje uporabljajo.

Ključen priročnik za pomoč pri iskanju pravilnih poimenovanj prebivalcev krajev je leksikon Slovenska krajevna imena (Cankarjeva založba, 1985), ki ga pri delu uporabljamo slovenisti in lektorji, in odgovor na vprašanje naše bralke smo poiskali prav v njem:

Fara: tisti, ki živijo pri Fari v občini Cerknica, so Fárovci ali Faràni, tisti, ki živijo pri Fari v občini Kočevje, pa so Farčani ali Prifarci,

Vas: Vaščani; toda tisti, ki so iz Vasi v občini Kočevje, lahko tudi Vašani,

Žaga: prebivalce vseh treh Žag imenujemo Žagarji, prebivalke pa Žagarice,

Orle: prebivalci ljubljanskega naselja Orle so lahko Orelci ali Orlovci,

Janče: Jančarji,

Draga: Dražani ali Dragarci (o. Kočevje), Draščani (o. Novo mesto), Dražani (o. Škofja Loka),

Golo: Goljani,

Knej: Knejci − pri čemer lahko e izgovorimo ozko ali široko,

Rob: Róbarji,

Travnik: Travničani.

Naši bralki se zahvaljujemo za vprašanje in se veselimo še nadaljnjih izzivov, pišete nam lahko na lektura@slovenskenovice.si.

Maša Močnik, univ. dipl. slov.