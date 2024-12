Prometni kaos pri južnih sosedih

Na Hrvaškem so včeraj zavladale prave zimske razmere. Kot je poročal portal Net.hr, so bila cestišča mokra in spolzka po skoraj vsej državi, na večini cest v Liki in Gorskem kotarju pa je bilo povsem zimsko. Sneg se je ponekod oprijemal cestišča, na nekaterih delih je bil promet upočasnjen tudi zaradi zimskih služb, ki so čistile in posipavale vozišče.

Na Zavižanu na Velebitu so zjutraj namerili več kot pol metra snega.

Vožnjo je oteževala tudi poledica, predvsem na mostovih, nadvozih in viaduktih. Državni hidrometeorološki zavod je za območje Gospića zaradi poledice in snega izdal rumeno opozorilo. Na Zavižanu so ob 7. uri namerili kar 58 centimetrov snega, na Plitvicah in v Gospiću 23 centimetrov, v Gračacu 12, v Delnicah pa 10 centimetrov.

Težavna tudi burja

Ob obali je težave povzročala močna burja, ki je ustavila nekatere trajektne, katamaranske in ladijske linije. Zaradi močnega vetra je bila jadranska magistrala med Karlobagom in Sveto Marijo Magdaleno odprta le za osebna vozila, na državni cesti med Križišćem in Kraljevico pa je veljala prepoved prometa za dvonadstropne avtobuse, vozila s prikolicami za kampiranje, motorna kolesa, dostavna vozila in vozila s pokritim tovorom; podobne omejitve so bile na Krškem mostu.

Meteorologi tudi za danes napovedujejo nestabilno vreme. V višjih legah bo občasno še snežilo, ob Jadranu je pričakovati krajevne plohe. V sredo bo padavin manj, v četrtek pa naj bi bilo večinoma suho. A že ob koncu tedna pričakujejo novo poslabšanje z dežjem in snegom.