Zdaj je jasno, proti komu bo Dončić igral v končnici lige NBA

Ekipa Los Angeles Lakers je odigrala zadnjo tekmo rednega dela letošnje sezone lige NBA in jo visoko izgubila. Košarkarji ekipe Portland Trail Blazers so bili boljši s 109:81. Na tekmi nista igrala glavna zvezdnika Lakersov - Luka Dončić in LeBron James.

Lakersi so kljub porazu obdržali tretje mesto v zahodni konferenci. Danes so dobili tudi nasprotnika v prvem krogu končnice. Tam se bodo pomerili z ekipo Minnesota Timberwolves, za katero igra zvezdnik Anthony Edwards. Lakersi bodo imeli v tej seriji prednost domačega igrišča.

Prvo tekmo končnice bodo Lakersi igrali 20. aprila ob 1.00 po slovenskem času.