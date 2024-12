Pri nas smo zaman čakali sneg, na Hrvaškem zaradi njega prometni kaos (FOTO)

Najbrž je marsikateri ljubitelj snega danes že zarana dvigoval rolete ter pogledoval skozi okno, ali so se uresničile napovedi nekaterih meteorologov, da bo v noči na ponedeljek tudi nižine pobelil sneg. Po večjem delu države so ostali razočarani, ne le da o snegu ni bilo ne duha ne sluha, še precej tolpo je bilo zjutraj, večinoma od stopinje do dve nad lediščem.

Tanke bele odeje so se sicer razveselili na Kočevskem in na Gorenjskem, v Kranjski Gori so se prebudili v zimsko jutro, pa tudi v Mojstrani, kjer se lahko naužijete snežnih radosti tudi ponoči. Od ponedeljka do petka je med tednom med 18. in 21. uro na smučišču Mojstrana namreč organizirana nočna smuka.

Več kot pol metra

Če se v Sloveniji, kot kaže, belega decembra ne bomo veselili, pa je zgodba povsem drugačna pri naših južnih sosedih. Tam je namreč v noči na ponedeljek povsem zasulo mnoge ceste, v Gospiću in na Plitvicah so denimo že ob sedmi jutranji uri namerili več kot 20 centimetrov snega, na Zavižanu pa celo več kot pol metra.

Na pot je bilo mogoče le z zimsko opremo. FOTO: Zvonimir Barisin/pixsell

Bele odeje so se neizmerno razveselili predvsem otroci, veliko manj tisti, ki so morali z avtomobilom v službo. Ceste so bile v omenjenih krajih in njihovi okolici neprevozne, težave je povzročal tudi sneg na hitrih cestah in avtocestah, Hrvatski autoklub (HAK) je državljane zato pozival, naj se brez zimske opreme ne odpravljajo od doma.

Na Hrvaškem bo oblačno vreme vztrajalo še ves dan, občasno bo še snežilo, posebno močno v notranjosti, kjer pričakujejo do torkovega jutra še nekaj dodatnih centimetrov snega.

Tudi pri nas bo ponedeljkov popoldan večinoma oblačen, predvsem v južni Sloveniji bodo občasno manjše padavine, napovedujejo na Agenciji za okolje RS (Arso). Oblačno bo po njihovih napovedih tudi jutri.