Zgodba o omrežnini ima novo nadaljevanje, to predlaga Eles

Zgodba o novi metodologiji obračuna omrežnine, ki javnost zaposluje tudi zaradi spora med vlado in Agencijo za energijo, bo danes dobila novo poglavje. Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer in direktor Elesa Aleksander Mervar bosta predvidoma predstavila predloge za spremembo metodologije, nove sklepe bi lahko sprejela tudi vlada.

Vlada je vodstvo Agencije za energijo tik pred božičnimi prazniki pozvala, da zaradi nezadovoljstva med posamezniki in podjetji spričo močnega dviga stroška omrežnine ob novembrskem prehodu iz osemmesečne nižje v štirimesečno višjo sezono s februarjem uvede stari sistem obračunavanja omrežnine, ki je veljal do 30. septembra lani. Za takšen korak je vodstvu agencije dala čas do srede.

Na agenciji tudi po vladnem pozivu vztrajajo pri novi metodologiji obračunavanja, so pa izrazili pripravljenost na njene nadgradnje in spremembe glede na stanje v elektroenergetskem omrežju.

Trenutna metodologija naj ne bi bila skladna

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v sredo zagotovilo, da vladni poziv agenciji ni političen manever, ampak temelji na strokovni presoji, da obstoječa metodologija ne podpira naložb v zelene tehnologije in ne zagotavlja ustreznega prehodnega obdobja za poslovne odjemalce. Trenutna metodologija naj tudi ne bi bila skladna z državnimi strategijami in nekaterimi evropskimi direktivami.

Eles je objavil

Več bosta o možnih spremembah danes povedala minister Bojan Kumer in direktor sistemskega operaterja elektroenergetskega omrežja Eles Aleksander Mervar. Prav Eles je v sredo objavil izsledke svoje analize, v kateri je ugotovil, da ureditev petih časovnih blokov ne ustreza več povsem obremenjenosti v sistemu.

Eles predlaga, da bi bilo med delavniki smiselno uvesti tri bloke, za dela proste dni bi uvedli dva časovna bloka, nekatere prilagoditve bi veljale v višji sezoni. S stališča tarif pa po Elesovi oceni ni smiselno razlikovati med višjo in nižjo sezono.

Kadrovski sklepi

Vlada bi medtem lahko po informacijah nekaterih medijev sprejela določene kadrovske sklepe, povezane s svetom Agencije za energijo. Člane sveta je namreč decembra pozvala k odstopu. Pozivu sta sledila dva člana, trije pa vztrajajo. Svet agencije, ki bi po zakonu moral biti šestčlanski, tako trenutno ni sklepčen, pristojno ministrstvo že išče nove kandidate za člane.