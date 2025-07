Primož Roglič ima še vedno miselnost zmagovalca

Vsi štirje slovenski kolesarji, ki so 5. julija začeli 112. dirko po Franciji, so jo v nedeljo v Parizu tudi končali. Dva sta bila v prvi deseterici skupne razvrstitve, zmagovalec Tadej Pogačar (UAE) in osmouvrščeni Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe). Zasavski orel je do Elizejskih poljan prikolesaril prvič po letu 2020, ob tem pa se je veselil tudi tretjega mesta nemškega moštvenega kolega Floriana Lipowitza.

»Lepo je biti spet tu, priti v Pariz in vse skupaj doživeti, to je nekaj posebnega. Zelo sem užival,« je slovenski sedmi sili v mestu luči povedal Roglič, ki si je pred petimi leti s Pogačarjem delil zmagovalni oder. Odtlej je na tritedenskih dirkah zmagoval, jih končal med najboljšo trojico ali pa odstopil zaradi nesrečnih padcev.

Rumeni Tadej Pogačar in Primož Roglič sta zadnjo etapo Toura izkoristila tudi za klepet. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Tokrat je varno prispel v cilj na 8. mestu, gotovo bi lahko končal tudi višje, a je šel v dveh alpskih etapah na vse ali nič ter zdrsnil s petega mesta. »Težava vseh nas je, vključno z mano, da se ocenjujemo in sami nase gledamo prek rezultatov in nekih številk. Nisem zmagal na nobeni etapi, navsezadnje nisem na stopničkah, vendar tudi zadnji nisem. Dal sem svoje najboljše v danem trenutku in to takoj podpišem. Užival sem in pokazal nekatere od svojih najboljših voženj, kar mi že dolgo ni uspelo,« je pod svoj nastop, na katerega so močno vplivali štirje padci na Giru in posledično okrnjene priprave za Tour, potegnil črto 35-letni Kisovčan.

»Lipowitz je skozi celotni Tour in že prej na dirki po Dofineji pokazal, da je na zelo visoki ravni. Gotovo si zasluži tretje mesto,« je na kratko pokomentiral uspeh moštvenega kolega. Kaj pa Pogačarjevo četrto zmagoslavje? »Vedno se izogibam oziroma je nehvaležno komentirati druge, še sam sebe težko. Ampak je neverjetno. V Sloveniji si tega pred nekaj leti nismo znali predstavljati. Lahko le uživamo v teh uspehih,« je dodal Roglič.

Do konca igrali na dve karti

Pri »rdečih bikih« so vseskozi merili tako nanj kot na Lipowitza, je razkril športni direktor Rolf Aldag. »Po Dofineji smo vedeli, kako dober je Florian, vendar nihče ni vedel, kako se bo odrezal na Touru. Na Vuelti je bil lani kar uspešen (končal jo je na 7. mestu, op. p.), vendar je tukaj raven dirkanja višja. Imeli pa smo tudi zelo izkušenega Primoža, ki se je v preteklosti že zelo izkazal na Touru. Zato ni bilo potrebe, da se odločamo med enim in drugim. Oba smo držali v ospredju, kar se nam je tudi izplačalo,« je o ekipni strategiji povedal Aldag, ki pravi, da sta Rogličeva napada v Alpah, četudi nista bila uspešna, odigrala pomembno vlogo.

Če se bo Primož Roglič želel vrniti na vrh, bo prišel nanj, je prepričan Rolf Aldag. FOTO: Benoit Tessier Reuters

»Primož je napadel in poskušal dobiti etapo ter tako pritisniti na druge ekipe. To je bila strateško zelo dobra opcija za nas, na žalost taktika drugih ekip Primožu ni šla na roke. Nihče ga ne bi pustil priti daleč in pridobiti veliko časa, zato se je razpletlo, kot se je. Zdrsnil je s petega na 8. mesto na vzponu na La Plagne. Poskusil je vse in za nas je bilo zelo pomembno, da je bil tam. Nekaj časa smo bili edina ekipa z dvema kolesarjema med prvo peterico. Na to smo lahko igrali in tudi stresa je bilo manj v ekipi, ker smo imeli dva aduta,« je Aldag pojasnil taktični del in se ozrl na moč, ki jo je Roglič razvijal med dirko.

Postavljal osebne rekorde

»Primoževe predstave so bile zelo dobre. Kolesarstvo postaja vse hitrejše in tudi on je marsikje dosegel svoje osebne rekorde. Dva kolesarja sta odstopala, proti vsem drugim smo bili konkurenčni tako z Lipowitzem kot z Rogličem. Lahko bi se obrnilo tudi v drugo smer, vendar je bilo najpomembneje to, da smo skupaj delovali kot ekipa, da bi končali na odru za zmagovalce. To je uspelo Florianu, lahko pa bi tudi Primožu,« je dejal 56-letni Nemec, ki se ni želel dotakniti govoric, da naj bi Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) že prihodnje leto okrepil ekipo Red Bull Bora Hansgrohe, je pa potrdil, da si v njej še vedno obetajo Rogličeve podvige. Navsezadnje so z njim lani v velikem slogu osvojili Vuelto.

»Primož ima izjemno močno glavo. Če si bo še želel dirkati na najvišji ravni, bo tega gotovo sposoben. Veliko vloži, trdo gara, toliko kot le redkokdo drug. Ima miselnost zmagovalca. Če se bo želel vrniti na vrh, bo prišel nanj,« je sklenil Aldag.