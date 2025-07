Menopavza me je osvobodila tega

Saša Božič živi in ustvarja med Slovenijo in različnimi konci sveta, kjer raziskuje in črpa navdih iz modrosti in tradicij avtohtonih kultur. Med drugim »starodavni narodi učijo, da ženska v menopavzi ni več vezana na cikle materinstva in zunanja pričakovanja, ampak je poklicana, da stopi v svojo pristno moč.