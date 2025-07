Majica voditelja RTV Slovenija povzročila burne odzive: nekateri v zvezdi videli rdečega hudiča

Na RTV Slovenija so zmago Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji pospremili s posebno oddajo. V njej pa je nekatere zmotila majica, ki jo je imel voditelj.

Tako na omrežju X lahko preberemo zapis, ki ga je poobjavil tudi šef SDS Janez Janša: »Tomaž Hudomalj si je za vodenje zaključne oddaje letošnje kolesarske dirke po Franciji privoščil prav posebno majico. TV Greznica ostaja greznica, tudi ko gre za šport.«

No, mnogi komentatorji so nato razložili, da majica z zvezdo ni imela političnega sporočila, pač pa gre zgolj za majico z logotipom znamke Alpinestars. Spet drugi pa so opozorili, da majica s strankarskim ali reklamnim napisom nikakor ne sodi v TV prenos.

Za pojasnila o majici voditelja smo se obrnili na RTV Slovenija, odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.