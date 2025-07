Konec poletja? Če se odpravljate na dopust na Hrvaško, previdno (FOTO in VIDEO)

Po vremensko pestrem koncu tedna, se bo dogajanje počasi umirilo, napovedujejo vremenoslovci, a ne še danes. Za večino države namreč tudi danes velja rumeno opozorilo pred nevihtami, mirno bo le na severozahodu Slovenije.

Najpogostejše bodo padavine, tudi kakšna nevihta je lahko med njimi, v južni polovici države, tudi tam pa bodo v noči na torek postopoma oslabele in večinoma ponehale. Jutri bo še oblačno, tudi kakšna kaplja ob še padla z neba, ne bo pa se več treba bati toče, močnih sunkov vetra in nalivov. Se bo pa precej shladilo. Danes bodo najvišje dnevne temperature od 19 do 25 stopinj Celzija, napovedujejo na Agenciji Republike Slovenije za okolje (Arso), jutri pa bo še hladneje, najvišje dnevne temperature naj namreč ne bi presegle 22 stopinj Celzija.

Danes zjutraj je bilo sicer najhladneje na Kredarici, kjer se živo srebro ni povzpelo nad tri stopinje nad ničlo.

Vremensko precej bolj pestro in predvsem nevarno pa bo pri naših južnih sosedih, če se ravno odpravljate na dopust zato previdnost ne bo odveč. Še posebej burno bo popoldan in v noči na torek, napovedujejo meteorologi hrvaškega meteorološkega zavoda. Ob jadranski obali bo padavin največ, lokalno so mogoče močnejše nevihte, zaradi katerih naj bodo v pripravljenosti tisti, ki dopustujejo v kampih. Tem lahko pozneje preglavice povzroča še veter, na Jadranu bo namreč po napovedih vremenoslovcev zapihala umirjena do močna burja, ki lahko na izpostavljenih mestih, predvsem pod Velebitom, preraste v zelo močno.

Močno neurje je danes zgodaj zjutraj že zajelo zahodno obalo Istre. V Poreču je v zelo kratkem času padlo več kot 50 litrov dežja na kvadratni meter, zaradi česar je hitro poplavilo ceste in ulice. Nad Istro in Kvarnerjem je bilo zjutraj tudi pestro nevihtno dogajanje, v samo dveh urah so namreč zabeležili več kot 2500 udarov strel.

V primeru, da se med tako hudimi nevihtami ali nalivi znajdete v kampu, poiščite zavetje v bližnjem lokalu ali drugi stavbi s trdnimi stenami in streho. Še posebej naj to upoštevajo šotoristi, ki so še bolj ogroženi kot tisti, ki bivajo v avtodomih in počitniških prikolicah. Ne zadržujte se pod drevjem, močan veter kaj lahko odlomi večjo vejo, v drevo pa lahko udari tudi strela, prav tako pod krošnjami ne iščite zavetja za svoje jeklene konjičke.

