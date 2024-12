So tudi vas presenetile položnice za elektriko? Številni so dobili bistveno višje

Številna gospodinjstva so prejela bistveno višje novembrske račune za elektriko, kar je povzročilo precejšnje razburjenje med državljani, poroča 24ur. Prvi obračun omrežnine po novem sistemu je prinesel neprijetna presenečenja, saj so se zneski na položnicah ponekod podvojili ali celo potrojili.

Med prizadetimi so tudi uporabniki toplotnih črpalk in sončnih elektrarn, ki so zaradi novega obračunskega sistema prejeli občutno višje račune. Na primer, stanovanje s toplotno črpalko in sončno elektrarno je oktobra imelo omrežnino v višini slabih 16 evrov, kar je z davkom pomenilo račun v vrednosti dobrih 20 evrov. Novembra pa je omrežnina narasla na skoraj 64 evrov, skupni znesek računa pa na 79 evrov, poroča 24ur.

Letni strošek omrežnine lahko tudi nižji

Prehod iz dveh tarif na pet časovnih blokov v dveh sezonah se mnogim zdi prezapleten. Direktorica Agencije za energijo, Duška Godina, pojasnjuje, da je letni strošek omrežnine za povprečnega odjemalca dejansko nižji. »Povedali pa smo tudi, da bo določena skupina odjemalcev, kamor sodijo predvsem tisti z nizko porabo – in to zato, ker svoje objekte uporabljajo občasno – odslej plačevali več,« je po poročanju 24ur izpostavila Godina.

Jasno je, da bo prehod na nov sistem obračunavanja električne energije zahteval čas za prilagoditev, tako za gospodinjstva kot tudi za regulatorje, ki bodo morali natančno spremljati vplive in morebitne anomalije v sistemu.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.