Po odmevnem napadu na mladega Slovenca trije ovadeni

Policija v Poreču je zaradi nasilnega napada na 19-letnega Slovenca v noči na petek danes ovadila tri moške. Trojici med drugim očitajo, da hudo poškodovanemu mladeniču niso nudili pomoči, zaradi česar bi ta lahko umrl.

Policija je osumljence, stare 40, 29 in 47 let, priprla v nedeljo. 40-letnika je danes ovadila zaradi zadajanja težke telesne poškodbe, sodelovanja v pretepu in opustitve pomoči ranjencu. Ovadila je tudi 29-letnika in 47-letnika zaradi suma sodelovanja v pretepu in opustitve pomoči.

Ni smrtno ogrožen

Skupina moških je po navedbah policije malo po polnoči v petek pred nočnim klubom v Poreču močno pretepla 19-letnega Slovenca. Ta se je zaradi hudih poškodb najprej zdravil v puljski bolnišnici, v soboto zvečer pa so ga prepeljali v ljubljanski UKC. Njegova mati je že pred tem napovedala tožbe. Po navedbah hrvaških medijev je Slovenec med drugim utrpel zlom lobanje, a ni smrtno ogrožen.

Po incidentu so sprva pridržali pet ljudi, dva so izpustili zaradi pomanjkanja dokazov. Kot so poročali hrvaški mediji, so policisti v zvezi z napadom zaslišali tudi nekdanjega borca in trenerja borilnih veščin Denisa Vojnikovića.