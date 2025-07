Niko Poles: razpet med družino in nastopi (Suzy)

To poletje je zanj pestro, saj je razpet med družino in številnimi nastopi, ki jih imajo Primorski fantje. Pred dobrim mesecem je s svojimi učenci zaigral v Planici, ob odprtju lesenega kipca Domnu Prevcu.

Niko Poles, doma iz Ritomec v Brkinih, ki je bratranec prepoznavnega televizijskega voditelja Petra Polesa, se lahko pri 35 letih pohvali z mnogimi uspehi in številno družino. Absolutni mladinski svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko, evropski podprvak, najboljši godec Primorske in absolutni zmagovalec Alpe-Adria je pred petimi leti postal harmonikar ansambla Primorski fantje, hkrati poučuje mlade harmonikarje v zasebni glasbeni šoli in vodi orkester harmonikarjev.

Niko Poles s svojimi harmonikarji in Domnom Prevcem ob leseni skulpturi letalca v Planici.

Zato ne čudi, da je to poletje polno zaposlen, saj imajo Primorski fantje veliko nastopov, lotili so se tudi snemanja videospota za znano in priljubljeno uspešnico Z vešpo rumeno te bom ujel, ki ga ta skladba še ni imela. »To bo hudomušna zgodba mladega para, ki se vozi na rumeni vešpi, ki je last našega, jaz, oblečen v policista, ju ustavim. A ne z loparčkom, ampak z veliko liziko,« nam Niko razkrije delček dogajanja v videospotu, ki še ni končan, saj bodo zadnje kadre zanj posneli na letošnjem Ribiškem prazniku v Izoli, ki bo konec avgusta.

Primorski fantje so letos res polno zasedeni, igrajo tako na gasilskih veselicah kot drugih praznovanjih in presenečenjih. Pred dobrim mesecem je Nika in njegove harmonikarje doletela še ena posebna čast. Zaigrali so v Nordijskem centru v Planici, na slovesnosti, s katero so obeležili enega največjih dosežkov v zgodovini slovenskih smučarskih skokov – svetovni rekord, ki ga je 30. marca letos postavil Domen Prevc. Na mestu, kjer je pristal pri rekordnih 254,5 metra, so odkrili leseno skulpturo skakalca, ki jo je izdelal Tadej Brgles. Ob tej skulpturi so njegovi mladi harmonikarji zaigrali legendarni Slakovi skladbi Pod Poncami in Visoko nad oblaki.

Primorski fantje so nedavno igrali na furmanskem prazniku v Postojni.

Niko si bo letošnji junij zapomnil tudi po tem, da je znova postal očka. Z ženosta se razveselila hčerkice, ki je njun četrti otrok, doma so deklico težko čakali osemletni bratec, šestletna sestricain triletna sestrica. Kot nam je zaupal očka, je Evita zelo pridna in še najmanj zahtevna od vseh. »Načeloma ni velike razlike v dinamiki, le večja gneča je v avtomobilu. Sicer je res pridna, ponoči se zbudi le, ko je lačna, in po dojenju mirno zaspi nazaj. Sorojenci so jo lepo sprejeli, vsi pridno pomagajo pri negi in skrbi zanjo, radi jo peljejo na sprehod,« jih pohvali.

Velika družina si bo avgusta vzela čas za dopust, saj bosta od septembra pri hiši že dva šolarja. Poleg Ota še Ditka, ki komaj čaka, da bo postala prvošolka, in si ne želi zamuditi prvih spoznavnih dni.

Kot policist med snemanjem videospota za pesem Z vešpo rumeno te bom ujel.