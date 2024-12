Omrežnina še vedno buri duhove: Sedanji sistem je neživljenjski in v nasprotju z zakonodajo!

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) si želijo, da bi tudi gospodarskim subjektom sistem omrežnine omogočal prilagoditve energetske porabe. Pridružila se je pozivu koalicijske SD, naj se do konca mandata višina omrežnine zamrzne na povprečje z 31. septembra letos.

Obstoječi sistem predvsem industriji, ki dela 24 ur sedem dni na teden, ne omogoča prilagajanja in bo zato močno povečal stroške poslovanja. Prilagajanja tudi ne omogoča storitvenim dejavnostim, kot sta trgovina in gostinstvo, so v pozivu zapisali v zbornici.

Sistem je neživljenjski

»Na GZS menimo, da je sedanji sistem neživljenjski in celo v nasprotju z zakonodajo. Potrebne so korenite spremembe metodologije, ki bodo omogočile večjo fleksibilnost obračunavanja omrežnin predvsem za gospodarske subjekte in večletno prehodno obdobje, ki bo omogočilo poslovnim odjemalcem, da se ustrezno prilagodijo,« je zahtevo ponovila generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal.

Ob tem je pozdravila »nedavne predloge v javnosti, da vlada nemudoma pripravi ustrezne rešitve, s katerimi bo do konca mandata zamrznila višino omrežnine na povprečje z 31. septembra letos«.

To je v torek predlagala poslanska skupina koalicijske SD. Kot so ocenili, bi vlada s tem odpravila nesorazmeren dvig stroškov za električno energijo za gospodinjstva in gospodarstvo.

Kot so navedli v GZS, pripravljajo analizo dejanskih podražitev na podlagi računov podjetij po uvedenem novem sistemu omrežnine. Zaključke bo najprej obravnavala novooblikovana delovna skupina GZS ter ministrstva za okolje, podnebje in energijo, nato pa bo z njimi GZS v januarju seznanila tudi javnost, so napovedali.