Kakšni bodo zneski na položnicah za elektriko prihodnji mesec? To pravi Robert Golob

Ljudje po uvedbi novega sistema obračunavanja omrežnine pri elektriki po besedah premierja Roberta Goloba to zimo ne bodo imeli nič višjih strokov. »Vlada je z regulacijo cen poskrbela, da bodo te ostale na enaki ravni, kot so bile pred uvedbo novega sistema,« je odgovoril na vprašanje poslanca NSi Janeza Ciglerja Kralja.

Ciglerja Kralja je zanimalo, zakaj je premier »več kot pol leta zavajal javnost, da ljudem glede novega obračunavanja omrežnin ni treba skrbeti« ter da je bojazen, da bodo plačevali višje položnice za elektriko, odveč. Nov sistem naredite enostavnejši in bolj življenjski, saj nihče ne razume petih časovnih blokov,« je danes v DZ dejal Cigler Kralj in Goloba vprašal še, zakaj zanj niso uvedli prehodnega obdobja.

Z regulacijo cene bodo ljudje po Golobovih besedah to zimo na svojih položnicah videli, kakšen bi bil učinek omrežnine. »Ta učinek ne bo skrit in vsak bo lahko štiri mesece spremljal, kako vpliva na njegov račun. A hkrati bo njegov strošek praktično identičen tistemu, ki ga je imel pred uvedbo novega sistema. Jaz to imenujem prehodno obdobje, da se prepričamo, ali je sistem razumljiv, pravičen in ali prispeva k trajnostnim ciljem,« je dejal.

Med večjimi porabniki elektrike tudi najrevnejša gospodinjstva

Poslanko Levice Natašo Sukič je zanimalo, s katerimi ukrepi namerava vlada poskrbeti za energetsko revna gospodinjstva po izteku regulacije cene elektrike. Kot je dejala, je namen novega sistema omrežnin bolj pravična porazdelitev stroškov, višje stroške pa bodo nosila predvsem premožna gospodinjstva in kapital. »A med večjimi porabniki elektrike so tudi najrevnejša gospodinjstva, ki si ne morejo privoščiti novih energetsko učinkovitih naprav,« je opozorila.

Po Golobovih navedbah bo omrežnina po koncu ogrevalne sezone nižja, skrbeti pa nas mora ogrevalna sezona. »Do prihodnje zime je tudi glede na to, da se bo DZ s tem začel aktivno ukvarjati, dovolj časa, da se stvari uredijo,« je ocenil.

Golob razkril, kaj najbolj zameri Agenciji za energijo

Golob je bil v odgovoru Ciglerju Kralju kritičen do Agencije za energijo, ki je uvedla nov sistem, in sicer zato, ker ga je pripravila na podlagi metodologije pred epidemijo covida-19, energetsko krizo in uvajanjem zelenih tehnologij. »Moja ključna zamera pa je ta, da sistem v ničemer ne prispeva k temu, da bi lahko omrežje, ki se bo moralo pripraviti na vstop novih tehnologij z dodatnimi sredstvi, ki se ne bodo zbrala, okrepili,« je dejal.

Poudaril pa je, da je agencija neodvisna od vlade. »Je pa odvisna od parlamenta in tudi jaz si veliko obetam od razprave na današnji seji odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor,« je povedal Golob. Verjame, da bodo ukrepi šli v smer, da bodo prisluhnili tako potrebam gospodinjstev kot gospodarstva.

Eko sklad in enkratna socialna pomoč

Golob je glede ukrepov za odpravo energetske revščine v odgovoru Nataši Sukič spomnil, da je »ta vlada prva in ena redkih v Evropi, ki je sprejela načrt zmanjševanja energetske revščine«. Med ukrepi je naštel promocijo energetsko in stroškovno učinkovitih naprav, spodbude in razpise Eko sklada. Ljudi je pozval, naj spremljajo spletno stran in publikacije Eko sklada: »Tam je vedno na razpolago kakšen razpis.« Poleg tega je omenil možnost, da se pri zaprosilu za enkratno socialno pomoč kot razlog navede energetska revščina.