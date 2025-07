Horoskop za avgust: kdo bo imel težave v ljubezni in koga čaka uspeh?

Pred nami je zadnji počitniški mesec, ki za vsak astrološki znak prinaša nekaj posebnega. Kaj, razkriva Glossy.rs.

Oven: ljubezen se poglablja, a čustva nihajo

Avgust vam obljublja globlje odnose in čustvene vzpone ter padce. Ljubezen se bo s pomočjo zaupanja in razumevanja krepila.

Z vidika zdravja bo ključna disciplina, nova rutina vam bo koristila.

Na delu bo vaša prednost komunikacija, ki vam bo odprla vrata do napredovanja. Malce boste morda raztreseni, a večeri, v katerih se boste zazrli vase, bodo prinesli jasnost.

Možna bodo nenačrtovana zasebna ali poslovna potovanja.

Bik: odprti pogovori odpravljajo nesporazume

V ospredju bodo odnosu, ljubezen bo cvetela, a pričakujte nekaj manjših napetosti. Ključ bo v iskreni komunikaciji.

Red in rutina vam bosta zagotavljala dobro zdravje. Meditacija in joga bosta pripomogli k duševnemu ravnovesju.

Na delu se bodo pojavile nove ideje, izkoristite priložnosti.

Kratka potovanja bodo osvežila duha.

FOTO: Triocean/Gettyimages

Dvojčka: spremembe v odnosih, čas bo za iskrenost

Če boste pristopili z empatijo in odprtostjo, se bodo stare težave razrešile. Posvetite več časa svojim najbližjim.

Duševno zdravje naj bo vaša prioriteta.

Na delovnem mestu se vam bo obrestovalo načrtovanje in povezovanje z novimi ljudmi. Ustvarjalnost in samorefleksija vam bosta prinesli notranji mir.

Kratki izleti vas bodo napolnili z energijo.

Rak: toplina v odnosih in novi začetki

Družinski odnosi bodo cveteli. Z odprto komunikacijo boste razrešili stare napetosti.

Bodite pozorni na stres in utrujenost.

Spremembe v karieri vam bodo odprle nove poti, verjemite vase. Pogled vase vam bo povrnil čustveno moč.

Potovanja na mirna ali duhovna mesta vam bodo razširila obzorja.

FOTO: Rohappy/Gettyimages

Lev: vaša beseda ima moč, uporabite jo modro

Ravnovesje in iskrena komunikacija sta ključ do zdravih odnosov.

Disciplina v prehrani in telesni aktivnosti vam bosta koristili.

Na poklicnem področju se bodo pojavljale priložnosti, vendar ne sprejmite več, kot zmorete.

Ustvarjalnost in stik z naravo vam bosta povrnila energijo.

Devica: zvezde vam šepetajo: ustavite se in prisluhnite.

Možni bodo manjši nesporazumi v ljubezni, a s potrpežljivostjo in pogovorom jih boste rešili.

Telesna dejavnost in uravnotežena prehrana vam bosta dvignili energijo.

Na delu bo v ospredju sodelovanje z ekipo: umirjen pristop bo prinesel rezultate.

Potovanja in duhovne prakse vas bodo okrepile.

FOTO: Peera_sathawirawong/Gettyimages

Tehtnica: ljubezen zahteva iskrenost, telo pa počitek

Postavljanje meja v odnosih bo ključno. Iskren dialog vas bo povezal z drugimi.

Poskrbite za zdravje: več počitka in lahkotna prehrana bosta dobrodošla.

Na poklicnem področju boste blesteli s svojo komunikacijo.

Kratki oddihi in nova poznanstva bodo osvežujoči.

Škorpijon: iskreni pogovori odpirajo srce

Ljubezenski odnosi bodo postajali vse globlji.

Uravnotežena prehrana in sprostitev bosta ključnega pomena za zdravje.

Na delu boste prevzeli več odgovornosti in poželi priznanja. Introspektivne dejavnosti vam bodo pomagale pri čustveni stabilnosti.

Potovanja bodo vir navdiha.

FOTO: Gettyimages

Strelec: na obzorju so spremembe in nova doživetja

V ljubezni pričakujte nihanja: iskrenost bo vaša najmočnejša opora.

Rutina in notranji mir bosta ključna za zdravje. Spremembe v karieri bodo ponudile nove možnosti.

Ustvarjalnost in odprtost za sodelovanje vas bosta vodili k uspehu.

Nenadna potovanja vam bodo odprla nove poglede.

Kozorog: čas je, da spregovorite in da poslušate

Iskrena komunikacija bo poglobila vaše odnose

Za zdravje bo pomembno ravnovesje: vključite zmerno telesno dejavnost.

Na delu boste z dobro organizacijo dosegli konkretne rezultate. Čeprav bodo čustva nihala, bo to spodbudilo vaš osebni razvoj.

Potovanja vam bodo prinesla nove ideje.

FOTO: Sergei Gnatiuk/Gettyimages

Vodnar: poslušajte sebe, a tudi druge

V ospredju bodo odnosi. Notranje dileme lahko zamajejo čustveno stabilnost. Iskrena in jasna komunikacija bo prinesla harmonijo.

Zdravje bo nihalo, uravnotežena prehrana in meditacija vam bosta pomagali.

Vaša beseda bo na poklicnem področju imela veliko težo.

Potovanja vas bodo navdihovala, še posebej spontana.

Riba: pogovori zdravijo, če veste, kdaj govoriti in kdaj molčati

Vaše ljubezensko življenje se bo okrepilo skozi odprto in iskreno komunikacijo. Druženje z družino in prijatelji vam bo ogrelo srce. Nova poznanstva vas lahko močno navdihnejo.

Ravnovesje v prehrani in redna telesna dejavnost bosta ohranjala vašo občutljivo energijo. Na delu vas bosta samozavest in ustvarjalnost popeljali do uspeha.

Potovanja vas bodo zdravila in prebujala vašo intuicijo.