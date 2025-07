Cerkev sv. Urha v središču Doline pri Trstu je časopisne stolpce od leta 2022 polnila predvsem zaradi dogajanja okoli njenih treh zvonov. Za nekatere prebivalce so bili preglasni. Uspelo jim je, da so jih za dlje utišali, od 28. aprila lani pa se spet lahko oglašajo. Predvsem po zaslugi škofovega vikarja v pokoju Ettoreja Carla Malnatija. Omenjena cerkev, ki je ena najstarejših in najpomembnejših cerkva v Tržaški škofiji, je vsekakor vredna obiska. Še posebno zdaj, ko so po več kot osemdesetih letih spet zažarele freske na koru, ki jih je naslikal priznani slovenski slikar Jurij (Georg) Tavča...