Lahovnika že skrbi: »Bodo do tega upravičeni bradati "otroci" in njihovi sorodniki iz Gaze?«

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac pričakuje, da bo večji del mreže za izvajanje dolgotrajne oskrbe na domu vzpostavljen med poletjem.

Tako bo jeseni pravica lahko v polnosti zaživela tudi na terenu, je napovedal pred časom. Prve odločbe glede dolgotrajne oskrbe pa minister napoveduje jeseni.

Ob tem pa so nekatere razburile vloge za uveljavljanje pravic do dolgotrajne oskrbe. Tako je denimo nekdanji generalni sekretar vlade in zaupnik predsednika SDS Janeza Janše Božo Predalič objavil takšno vlogo in pripisal: »Upokojenci, le dobro poglejte komu bo za dolgotrajno oskrbo namenjen 1% vaše pokojnine!«. Ob tem je opozoril na navodilo pri izpolnjevanju vloge, kjer je navedeno, da je treba označiti, če pravico do dolgotrajne oskrbe uveljavljate na podlagi statusa begunca, ali zakonu, ki ureja mednarodno zaščito.

Tudi šef izvenparlametarne SNS Zmago Jelinčič Plemeniti se huduje zaradi omenjene vloge in dodaja: »Evo vam dolgotrajne oskrbe po levičarsko. Zdaj bodo tudi upokojenci s 500 ali pa še manj evri pokojnine plačevali za vse prišleke. Slovenijo Slovencem!«

Tiho pa ni ostal niti bivši minister Matej Lahovnik, ki si takole razlaga takšno vlogo za dolgotrajno oskrbo: »Iz tega izhaja, da bodo do dolgotrajne oskrbe upravičeni tudi tisti, ki niso nič vplačali v ZPIZ ali ZZZS, npr. bradati "otroci" in njihovi sorodniki iz Gaze, ki so zlorabili zdravljenje v Soči za azil. Pri nas je denar za vse, samo za tiste, ki 40 let pošteno delajo, ga zmanjka.«