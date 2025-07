Po brutalnem napadu na Tea (19) v Poreču pridržan taekwondo borec Denis

Minuli konec tedna se je v enem od klubov v Poreču zgodil brutalen napad, ki je pretresel ne le Slovenijo in Hrvaško, temveč celotno regijo. Pisali smo, da je komaj 19-letnega Vrhničana Tea skupina moških v črnem, izkazalo se je, da so bili varnostniki, tako hudo pretepla, da bi skoraj izgubil življenje.

Iz bolnišnice v Pulju so najstnika medtem že prepeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center, direktor puljske bolnišnice dr. Andrej Angelini pa je opisal brutalne poškodbe, ki jih je najstnik utrpel: počila mu je desna stran lobanje, hudo poškodovano ima uho, iz katerega je močno krvavel, oko in več drugih delov telesa, utrpel je modrice in podplutbe, šivali so ga na več mestih, tudi pod kolenom.

Klubu bo obiskala inšpekcija

Policisti so napadalce medtem že prijeli, med njimi je tudi hrvaški športnik Denis Vojniković, ustanovitelj hrvaške franšize The Punch it Gym Croatia v Pulju. Ali je varnostnike tistega večera organiziral Vojniković ali so se sami, ni znano. Klubu se obeta tudi inšpekcijski nadzor, po poročanju nekaterih hrvaških medijev že danes. Razvedelo se je namreč, da so nasilni varnostniki tam delali na črno.

Večina ljudi, ki na Hrvaškem opravlja delo varnostnika, ni ustrezno usposobljena. FOTO: Iunderhill/getty Images

»Klubi, nočni klubi, organizatorji koncertov in drugih dogodkov za varovanje pogosto, lahko rečem, da v kar 99 odstotkov primerov, najamejo ljudi z ulice. Ali je bilo tako tudi v tem primeru, še nimamo uradne informacije. Takšnim ljudem potem zaupajo varovanje, čeprav nimajo licence, niso opravili ustreznega usposabljanja, ki ne poznajo pravil in predpisov, kaj varnostnik in sme in česa ne,« je za Dnevnik.hr povedala predsednica hrvaškega sindikata varnostnikov Lidija Stolica.

Slab zrak, zadeti natakarji, visoke cene, ...

Klub, kjer se je incident, ki se je skoraj končal tragično, zgodil, je sicer že dalj časa na slabem glasu. O tem pričajo tudi mnenja, ki jih na spletu puščajo obiskovalci. Od sobote dalje se denimo našla le ena obiskovalka, ki je klub Saint & Sinner ocenila z več kot eno zvezdico, vsi drugi so večinoma s tistimi, ki razmišljajo o obisku, pa prej raje preverijo izkušnje drugih, delili informacijo o napadu.

A kot je razvidno iz mnenj obiskovalcev, so imeli v klubu že prej težave z varnostniki, ljudje pa so se pogosto pritoževali tudi nad slabim zrakom, ki je posledica prevelike gneče, ter visokimi cenami. »Natakar je bil vidno zadrogiran,« pa je pred enim tednom zapisal eden od obiskovalcev, ki je dodal, da ga je natakar tudi ogoljufal ter mu za pijačo zaračunal bistveno preveč. S slednjim se je strinjalo mnogo drugih obiskovalcev, nekateri pravijo, da se cena, ki so jo plačali, ni skladala s tisto na ceniku, drugi so za rundo enakih pijač plačali vsakič več.