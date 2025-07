Slovenci zgroženi nad globo, ki jo je prejel upokojenec zaradi pomoči prijatelju, na Fursu odgovarjajo ...

Te dni Slovenke in Slovence razburja zgodba upokojenca, ki je priskočil na pomoč prijatelju v stiski. Slednji je moral prepleskati napušč, ker pa sam skorajda ne vidi več in ne sme plezati po lestvi, se je njegov prijatelj iz sosednje vasi nesebično ponudil, da mu pri delu pomaga. Za to ni prejel nikakršnega plačila, ne v obliki denarja niti kave, kosa mesa ali steklenice pijače. Kljub temu mu je inšpekcija Finančne uprave Republike Slovenije (Furs) izdala globo v višini 1000 evrov. Kršil je namreč Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki je sicer v veljavi že od leta 2014.

Že takrat je zakon sicer dvignil nemalo prahu, saj je precej neživljenjski, kar se je ponovno pokazalo v tokratnem primeru. »V Finančni upravi razumemo življenjske situacije posameznikov, ki si nudijo medsebojno pomoč, ampak pri svojem delu moramo upoštevati sprejeto zakonodajo. V navedenem primeru gre žal za kršitev Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1). V skladu z (ZPDZC-1) se kot delo na črno (ki je prepovedano) šteje tudi, če posameznik brezplačno opravlja dejavnost ali delo (pri drugi pravni ali fizični osebi) in ni vpisan ali nima priglašenega dela,« so pojasnili na finančni upravi, kjer so dodali, da obstajajo tudi nekatere izjeme, a zgodaj omenjeni upokojenec mednje žal ne spada.

Za delo na črno se ne smatra: sosedska pomoč, sorodstvena pomoč, nujno delo (za preprečitev ali odpravo naravnih nesreč), humanitarno delo za humanitarne in invalidske organizacije itd. »Za delo ali zaposlovanje na črno tudi ne šteje brezplačna pomoč na kmetijah, planinah in skupnih pašnikih ob sezonskih konicah. V kolikor ne gre za nobeno od konkretno navedenih izjem, se opravljanje dela brez pravne podlage šteje za delo na črno.« so še navedli na Fursu, kjer so dodali, da je bil moški, ki je prijatelju pomagal pri pleskanju napušča, sicer kaznovan z najnižjo možno globo, ki jo predvideva zakon. Te namreč znašajo od 1000 do kar 7000 evrov.

Gospod lahko v osmih dneh od vročitve plačilnega naloga na globo pritoži, v primeru, da jo v tem obdobju plača, pa znesek znaša zgolj polovico izrečene globe, v našem primeru torej 500 evrov. Furs kršiteljem omogoča tudi obročno plačilo globe, vlogo za to lahko na pristojni finančni urad vložijo tako fizične kot pravne osebe, in sicer po preteku roka za plačilo globe. Plačilo »polovičke« torej na obroke ni možno.

