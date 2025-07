Potem ko smo v Slovenskih novicah včeraj prvi – tudi pred hrvaškimi mediji – razkrili, da naj bi bil v brutalen pretep 19-letnega Tea z Vrhnike vpleten hrvaški tekvondoist in nekdanji reprezentant v tekvondoju in kikboksingu Denis Vojniković, so se neuradne informacije, ki smo jih prejeli v nedeljo, potrdile. Med petimi privedenimi je bil tudi Vojniković, ki je bil poleg dvojice – dva so zaradi pomanjkanja dokazov izpustili – v policijskem pridržanju. Trojico osumljenih varnostnikov (eden naj bi bil Ognjen Savić), za katero je tožilstvo predlagalo pripor, so včeraj privedli na zaslišanje pred...