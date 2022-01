Že dolgo čakate na rezultat PCR testa? Znano, zakaj prihaja do zamud

Rast okužb s koronavirusom te dni še vedno vztraja pri rekordnih številkah. V soboto je bilo potrjeno najvišje število koronavirusnih okužb v posameznem dnevu od začetka epidemije. Visoke številke potrjenih okužb smo v Sloveniji sicer beležili že v zadnjem tednu; v torek jih je bilo več kot 12.000, v sredo več kot 10.000.

Vendar pa po poročanju Radia Slovenija sicer številke za soboto vključujejo tudi izvide od četrtka oz. petka, ki so prišli iz Nemčije. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) namreč od srede del vzorcev za PCR-testiranje zaradi velikih obremenitev pošilja v Nemčijo. Po neuradnih informacijah pa naj bi pri sporočanju rezultatov testiranja vzorcev, ki se pošiljajo v tujino, prihajalo do zamud. Na pojasnila NLZOH in ministrstva za zdravje STA še čaka.

Medtem pa mnogi po več dni čakajo na rezultate PCR testiranj. Nekateri zdravstveni domovi beležijo povečano število klicev ljudi. Zdravstveni dom Kamnik tako na Facebooku pojasnjuje, da prihaja do precejšnjih zamud pri izvidih brisov na PCR-testiranju na strani zunanjih laboratorijev. Občane prosijo, naj v zvezi s tem ne kličejo na številke nujne medicinske pomoči, saj s tem zasedajo telefonsko linijo nujnim primerom.

Direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milana Kreka ob tem rekordni dnevni prirast ne preseneča. Kot je dejal za Radio Slovenija, je dejstvo, da je v zadnjih tednih prišlo do izrednega porasta, da je različica omikron izredno kužna in da ima veliko možnosti »glede na to, kako se ljudje obnašamo«. Zato je tudi veliko okužb.