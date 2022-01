V soboto rekordno število okužb

V soboto so po prvih podatkih ugotovili 13.123 novih okužb s koronavirusom. To je 7101 okužba več kot prejšnjo soboto. Uradni podatki bodo znani do 10. ure. Prav tako je bilo v soboto izdanih rekordnih 11.953 TAN kod.

Toliko potrjenih okužb v enem dnevu še nismo imeli. Doslej so jih potrdili največ 18. januarja 2022 (12.292 okužb). V državi je po podatkih NIJZ 101.960 aktivnih primerov okužbe.

Več sledi, uradni podatki bodo znani do 10. ure. ...