»Razumem, da je gneča, pa vendar, ali ni 120 ur predolgo?«

Poročali smo, da je bralec iz Domžal na izvid PCR-testa čakal 32 ur, ker je kurir pozabil dostaviti teste na analize. Nanašajoč se na ta članek, se nam je oglasila bralka Ingrid, ki nam je dejala, da njena hči in njen partner že pet dni čakata na obvestilo o izvidu, in nas prosila, ali lahko preverimo, kaj se dogaja. Takole je zapisala (nelektorirano): »Hči in njen fant sta se v petek, 14.1., po pozitivnem hitrem testu testirala še s PCR testom pri izvajalcu Pacient v Ljubljani. Do danes, 19.1., nista dobila še nobenega obvestila o rezultatu. Previdnostno sta se sicer izolirala, ne vesta pa ali sta pozitivna. Nimata nobenega dokazila, nobenih navodil in niti ne vesta kako bo to vplivalo na njuno PCT potrdilo. Hči se je sicer ravno hotela cepiti s poživitvenim odmerkom, ker je od drugega odmerka minilo šest mesecev, sedaj pa ne ve ali se lahko ali ne, ali ji bo PCT potrdilo poteklo in ali mora kaj narediti, da se ji v primeru pozitivnega rezultata le-to podaljša za obdobje, ko se bo lahko cepila (po navodilih osebne zdravnice šele tri mesece po prebolelosti). Na javno objavljeni številki Pacienta že tretji dan ni mogoče priklicati nikogar. Razumem, da je gneča na testirnih točkah, pa vendar, ali ni 120 ur od vzema brisa nekam dolgo? Lahko preverite?«

Preverili smo pri podjetju Pacient, kjer sta bili osebi testirani. Zanimalo nas je, ali je mogoče, da so se njuni testi izgubili? Imajo v zadnjih dneh težave pri analizi PCR testov in kaj lahko storijo tisti, ki testa na prejmejo?

Odgovor objavljamo v celoti (nelektorirano):

»Na naši vstopni točki so bili vsi odvzeti PCR brisi poslani na analizo v laboratorij Inštituta za mikrobiologijo. Ne poznamo primera, da kakšen vzorec ni bil analiziran, prav tako z naše strani ni mogoče, da bi se test izgubil. Vsak posameznik je vnešen v sistem ob jemanju brisa. Ljudje rezultat testiranja dobijo preko SMS-ja in jim je dostopen v aplikacij zVem, tisti, ki so bili testirani na naši točki, se za informacije lahko obrnejo tudi na elektronski naslov testiranje@pacient.si.

Glede na trenutno situacijo, kjer je dnevno enormno število odvzetih brisov, ki presegajo kapacitete laboratorijev, da bi lahko obdelali vse odvzete brise v času, kot smo ga bili vajeni do sedaj, pa rezultati seveda prihajajo tudi z več kot 24 urnim zamikom, vse to, je bilo tudi pojasnjeno na novinarski konferenci Ministrstva za zdravje.

Glede na trenutno obremenitev laboratorija, dobivamo manj gojišč za odvzem brisov, zato bomo tudi v prihodnjih dneh opravili manj odvzemov PCR brisov kot smo jih do torka, oziroma toliko, kot bomo dobili gojišč za odvzem, ker so kapacitete zelo diktirane in zmanjšane.

Ljudem priporočamo, da se držijo navodil NIJZ in Ministrstva za zdravje, predvsem pa, naj se cepijo in obnašajo preventivno.«

