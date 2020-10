Zadnja priložnost za Slovence pred zaprtjem države: kaj nas čaka?

Meja za zadnji paket oranžne faze je 180 hospitaliziranih

In kaj je značilno za tretji paket oranžne faze:

zapora/karantena posameznih občin ali regij splošna prepoved obiskov v bolnišnicah in zavodih zaprtje gostinskih lokalov zaprtje fitnes centrov in športnih objektov za amaterje za skupinske športe omejitev delovanja frizerskih in kozmetičnih salonov na največ eno stranko na prostor prepoved vseh javnih in kulturnih prireditev ter verskih obredov in porok v posameznih občinah/regijah zaprtje nenujne zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti

Janša 6. oktobra izrazil upanje, da tretje faze ne bo

»V oranžni fazi imamo še tretji paket, ki je na voljo, sedem ukrepov iz tega paketa imamo na voljo, in močno upam, da do tega stanja ne bomo prišli, a trend narašča, količnik širjenja okužbe je 1,3, kar pomeni, da vsaka nova okužba pridela še eno novo okužbo, zato se okužba širi, in ukrepi, ki so bili sprejeti 19. septembra, večinoma niso delovali, ker če bi, do teh trendov enostavno ne bi prišli,« je poudaril predsednik vlade. Dejal je tudi, da je tretji paket ukrepov iz oranžne faze zadnje, kar je na voljo pred rdečo fazo, ki hkrati pomeni razglasitev epidemije. »Ko bi število okuženih na 100.000 prebivalcev preseglo 140, ko bi bilo polnih več kot 250 postelj z bolniki s covidom in ko bi bilo več kot 50 bolnikov na intenzivni negi, bi enostavno morali razglasiti epidemijo, sprejeti ukrepe, ki smo jih sprejemali spomladi, in tudi ti so razdeljeni na ukrepe od najmilejših do najostrejših.«