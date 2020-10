Kacinovo strašno sporočilo: Novoobolelih je več kot 400

Ko se je zdelo, da smo v tem tednu že dosegli najvišjo dnevno število obolelih jena twitterju zapisal, da se je epidemiološka slika v Sloveniji še poslabšala (nelektorirano). »Novo obolelih je več kot 400. Vse več nas osebno pozna ljudi, ki so zboleli. Nedelja, dan za razmislek, za spoznanja, za solidarnost, za dosledno spoštovanje omejitev in priporočil NIJZ. Pazimo nase in svoje bližnje, na vse, mnogi so v stiski, pokličite jih.«Uradnih podatkov na spletni strani vlade še ni, prav tako še niso osveženi podatki na spletni strani sledilnik, a neuradno je slišati, da je bilo v soboto odkritih 411 novih primerov okužbe s koronavirusom.V soboto je bil izpolnjen prvi kriterij za morebitno ponovno razglasitev epidemije, saj je bilo na 100.000 prebivalcev okuženih 147 prebivalcev. Z današnjim dnem se bo ta številka še dvignila.