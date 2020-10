Beovićeva: Rdeči fazi se ne bomo izognili

Damjan Murko iskreno: Nočem biti klovn med klovni

Damjan Murko je Damjan Murko. Murko pač, kot lahko rečemo kratko, a jedrnato. Eden najbolj prepoznavnih slovenskih obrazov nasploh, ne samo estradnih. In nedvomno najbolj razvpiti. Težko bi našli koga, ki je špičil in ušpičil že takšne in toliko kot ravno on. Nič kaj dosti si ne beli glave s tem, kdo ga mara in kdo ne. Živi namreč od obojih. Zdi se, da o njem vemo že vse. Pa je res