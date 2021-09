Za zaposlene v javni upravi kmalu le pogoja P in C?

Potem ko je že pred dnevi javnost razburil predlog, da bi v boju z epidemijo za javne uslužbence uvedli le pogoj P in C, testiranje pa v smislu izpolnjevanje kriterija ukinili, ga je minister za gospodarstvodanes vrnil na mizo.Kot je povedal v izjavi za TV Slovenija, bo vlada v prihodnjih dneh znova premlevala predlog, da bi pri delu v javni upravi veljala le pogoja, da je zaposleni cepljen ali da je covid prebolel. S tem naj bi v javni upravi postali vzor in hkrati k cepljenju spodbudili še več ljudi. »Verjamem, da moramo biti odgovorni in se cepiti,« je dejal.Na ministrstvu za javno upravo naj bi sicer predlagali, da bi pogoj PC uvedli za zaposlene v državni upravi, torej za zaposlene na ministrstvih, v vladi in na upravnih enotah. Necepljeni bi, po predlogu ministra za javno upravo, lahko delali od doma, če je zanje delo od doma mogoče zagotoviti. Vlada pa naj bi bila bolj naklonjena uvedbi pogoja PC za ves javni sektor, torej tudi za policijo, vojsko, zdravstvo in šolstvo, piše 24ur.com.