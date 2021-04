Junija bo minilo štirinajst let od tragične nesreče na poligonu 208 v Neverkah pri Pivki: med uničevanjem odsluženih vžigalnikov za ročne bombe je odjeknila eksplozija, v kateri so umrli trije delavci Kemijske industrije Kamnik (Kik), 46-letni Franc Berlec, 28-letni Tomaž Kregar in 52-letni Franc Žerovnik. Družine so ostale brez očetov in mož, njihovo iskanje pravice pa se še po toliko letih ni končalo. Nadzorovano uničenje se je sprevrglo v tragedijo. FOTO: Jure Eržen »Naša družina je izgubila očeta in je zelo trpela, mamo je njegova smrt izredno prizadela, njeno zdravje se je hudo posl...