Z nakupom sodne palače na Litijski se je začel ukvarjati tudi KPK

Na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) so za STA potrdili, da so v ponedeljek prejeli prijavo glede nakupa stavbe za sodišča na Litijski cesti. Prijavo bodo obravnavali v predhodnem preizkusu in v njem preverili sume kršitev iz pristojnosti KPK, to je kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, so pojasnili.

Ministrstvo za pravosodje se je v zadnjih dneh pod drobnogledom javnosti med drugim znašlo zaradi domnevnih nepravilnosti pri nakupu prostorov na Litijski, ki jih preverja tudi Nacionalni preiskovalni urad (NPU). Ministrstvo namreč ni naročilo svoje preverbe cene stavbe, ampak je sprejelo cenitev, ki jo je naročil in plačal prodajalec, to je podjetnik Sebastjan Vežnaver.

Sodna cenilka gradbene stroke in nepremičnin je stavbo, preden jo je leta 2020 kupil Vežnaver, ocenila na 2,9 milijona evrov. Na ministrstvu pa so za stavbo plačali 7,7 milijona evrov. Kot so sicer v četrtek razkrili v oddaji Tarča na Televiziji Slovenija, je cenilec, podpisan pod zadnjo cenitvijo stavbe ob prodaji ministrstvu za pravosodje, novinarjem dejal, da je ni opravil sam, ampak je to storila cenilka, ki je pripravila tudi prvotno, nekaj milijonov evrov nižjo cenitev vrednosti stavbe.

Pri SDS napovedali interpelacijo

V SDS so zaradi nakupa napovedali interpelacijo o delu ministrice za pravosodje Dominike Švarc Pipan. Med drugim ji očitajo "nedvomno objektivno odgovornost" za domnevne nepravilnosti pri nakupu prostorov na Litijski cesti. Ministrica je že odredila notranjo revizijo in predlagala razrešitev generalnega sekretarja ministrstva Uroša Gojkoviča.