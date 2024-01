Dominika Švarc Pipan žaluje, njen brat sporočil žalostno vest

Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan žaluje. Svojo profilno fotografijo na družbenih omrežjih je spremenila v fotografijo črne tkanine, saj je iz njenega življenja odšla zanjo zelo pomembna oseba. Ministrica na družbenih omrežjih ni veliko razkrila, se je pa o tem, da je odšel njun oče, razpisal njen brat Artur A. Švarc.

»Veš, stari, ogromno si mi dal, začrtal mojo pot, dal pomen mnogim, hudo si trpel, ostali smo trpeli, ker smo lahko le nemočno stali in spremljali tvoj boj. Zdaj si rešen,« je zapisal in dodal, da ponosno nosi njegovo ime.

»Draga Nika, iskreno in globoko sožalje tebi in celi družini … ‘Življenje niso dnevi, ki so minili, temveč dnevi, ki smo si jih zapomnili.’ … naj živijo lepi spomini …,« ji v slovo od očeta sporočajo sledilci.

Premier pričakuje razjasnitev vseh okoliščin nakupa sodne stavbe

Za Švarc Pipanovo je sicer pester teden na političnem parketu. Premier Robert Golob je namreč sestanku s pravosodno ministrico in predsednico SD Tanjo Fajon prejel preliminarno poročilo o postopku nakupa sodne stavbe na Litijski, ki ga bo ministrica skladno z Golobovimi pričakovanji še dopolnila.

Po besedah Fajonove si v stranki skupaj z njihovo ministrico želijo, da se razjasnijo vsa dejstva v zvezi s spornim nakupom sodne stavbe na Litijski cesti. »Če so bile nepravilnosti, bomo potem odločno ukrepali. Nihče nima pri nas bianco zaupanja,« je dejala.